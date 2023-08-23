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الجوية الجزائرية تعلن عن رحلات إضافية نحو فرنسا

الشروق أونلاين
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الجوية الجزائرية تعلن عن رحلات إضافية نحو فرنسا
أرشيف
الجوية الجزائرية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية يوم الأربعاء في بيان، عن برمجة رحلات إضافية نحو فرنسا في الفترة ما بين 29 أوت الجاري و7 سبتمبر المقبل.

وسيتمّ إطلاق عملية البيع الخاصة بتذاكر هذه الرحلات في وقت لاحق بالتدريج، حسب ما أشار إليه بيان الجوية الجزائرية.

أعلنت الشركة في وقت سابق،  عن انطلاق رحلات منتظمة بين الجزائر والبقاع المقدسة، باستخدام نظام البيع المفتوح.

ويوفر موقع الشركة على الانترنت إمكانية حجز الرحلات، إلى جانب الوكالات المحلية،كما يتمّ الحجز أيضا عبر مركز الاتصال.

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