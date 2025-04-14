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الجزائر

الجوية الجزائرية.. خطوط جديدة وتخفيضات تصل إلى 60%

محمد فاسي
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الجوية الجزائرية.. خطوط جديدة وتخفيضات تصل إلى 60%
أرشيف
طائرة الجوية الجزائرية

أعلن رئيس قسم الشؤون العامة بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، عبد القادر سالمي، اليوم الإثنين، في تصريح خاص لـ”الشروق نيوز”، عن حزمة من المشاريع والمبادرات الجديدة التي تعكس التزام الشركة بتوسيع شبكتها الجوية وتحسين جودة خدماتها، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وأكد سالمي خلال استضافته في برنامج “ضيف المورنينغ” على الشروق نيوز أن الخطوط الجوية الجزائرية تسعى لفتح خطوط جوية جديدة نحو آسيا وأوروبا وإفريقيا، في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز ربط الجزائر بالعالم، وتسهيل تنقل المسافرين من وإلى البلاد.

وفي سياق دعم التعاون الدولي، كشف المتحدث عن توقيع اتفاقيات مع شركات طيران عالمية، على غرار شركة “تيكا” التركية، حيث تتيح هذه الشراكات للمسافرين التنقل على متن شركات أخرى باستخدام تذاكر الجوية الجزائرية، ما يُعزز من مرونة خيارات السفر ويوسع من عروض الرحلات.

وأضاف سالمي أن الشركة تولي أهمية قصوى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، سواء على مستوى المطارات أو خلال الرحلات، مشيرًا إلى أن موسم الحج لهذا العام سيعرف نقل أزيد من 21 ألف حاج، بمشاركة كل من طيران الطاسيلي والجوية السعودية.

وفي إطار العروض الترويجية، أشار سالمي إلى أن الشركة أطلقت تخفيضات بلغت 40% خلال شهر رمضان، مع تخفيضات إضافية بمناسبة العطلة الصيفية من المرتقب أن تصل إلى 60%، مما يساهم في تشجيع الجزائريين على السفر بأسعار تنافسية.

وكشف عن مشروع اقتناء 16 طائرة جديدة، حيث من المنتظر أن تبدأ عملية الاستلام ابتداءً من السداسي الثاني لسنة 2025، في خطوة تهدف إلى تجديد وتعزيز الأسطول الجوي الوطني.

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