-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

الجوية الجزائرية: رفع إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بكوفيد 19 على الحدود

الشروق أونلاين
  • 27
  • 0
الجوية الجزائرية: رفع إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بكوفيد 19 على الحدود

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، عن رفع كل إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 على الحدود.

وافاد بيان للشركة انه وفقا لقرار الوزير الأول الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2022، فإن المسافرين القادمين من الدول الأجنبية باتجاه الجزائر، إعفاءهم من  الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد19.

وأوضح ذات المصدر ان المسافرين القادمين من الدول الأجنبية باتجاه الجزائر غير ملزمين بتقديم وثائق إلغاء تقديم شهادة تطعيم، تصريح صحي أو أي شهادة تبرر مخطط التلقيح المقبولة من طرف المصالح الجزائرية المختصة.

بالإضافة إلى عدم تقديم تبريرات على اختبارات المستضدات أو اختبار لفحص فيروس كورونا كوفيد19 PCR.

وفيما يتعلق بالمسافرين المغادرين أو العابرين من الجزائر باتجاه الدول الأجنبية، أوصت الجوية الجزائرية مسافريها الكرام بالاطلاع على شروط الدخول إلى الدول التي تدخل ضمن شبكة نقلها، على موقعها على الإنترنت.

بيان الجوية الجزائرية

مقالات ذات صلة
وزارة الطاقة: تعاون جزائري لبناني في إنتاج الكهرباء وتسويق الغاز

وزارة الطاقة: تعاون جزائري لبناني في إنتاج الكهرباء وتسويق الغاز

إلغاء خامس مناقصة دولية لاستيراد 1000 عجل موجه للذبح

إلغاء خامس مناقصة دولية لاستيراد 1000 عجل موجه للذبح

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع هذه الهيئة العربية

سوناطراك توقع مذكرة تفاهم مع هذه الهيئة العربية

الرئيس تبون وأمير قطر يطلقان مشروعي المستشفى ومصنع الحديد

الرئيس تبون وأمير قطر يطلقان مشروعي المستشفى ومصنع الحديد

سوق الجزائر تُغري المستثمرين على هامش القمة العربية

سوق الجزائر تُغري المستثمرين على هامش القمة العربية

مذكرة تفاهم بين سوناطراك ونظيرتها السنغالية في مجال المحروقات

مذكرة تفاهم بين سوناطراك ونظيرتها السنغالية في مجال المحروقات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد