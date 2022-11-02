الجوية الجزائرية: رفع إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بكوفيد 19 على الحدود

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، الأربعاء، عن رفع كل إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد 19 على الحدود.

وافاد بيان للشركة انه وفقا لقرار الوزير الأول الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2022، فإن المسافرين القادمين من الدول الأجنبية باتجاه الجزائر، إعفاءهم من الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كوفيد19.

وأوضح ذات المصدر ان المسافرين القادمين من الدول الأجنبية باتجاه الجزائر غير ملزمين بتقديم وثائق إلغاء تقديم شهادة تطعيم، تصريح صحي أو أي شهادة تبرر مخطط التلقيح المقبولة من طرف المصالح الجزائرية المختصة.

بالإضافة إلى عدم تقديم تبريرات على اختبارات المستضدات أو اختبار لفحص فيروس كورونا كوفيد19 PCR.

وفيما يتعلق بالمسافرين المغادرين أو العابرين من الجزائر باتجاه الدول الأجنبية، أوصت الجوية الجزائرية مسافريها الكرام بالاطلاع على شروط الدخول إلى الدول التي تدخل ضمن شبكة نقلها، على موقعها على الإنترنت.