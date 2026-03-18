الجيش الوطني الشعبي يقضي على سبعة إرهابيين خلال أسبوع

العمليات تعكس الاحترافية العالية والاستعداد الدائم

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الأسبوع الماضي، من القضاء على 7 إرهابيين بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، مع توقيف 3 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب ما أوردته، الأربعاء، حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح المصدر ذاته أنه “في سياق الجهود المتواصلة المبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 مارس 2026، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني”.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، “تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من القضاء على (7) إرهابيين واسترجاع (7) مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى، بتبسة بالناحية العسكرية الخامسة، فيما أوقفت مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي (3) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني”. وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة، و”مواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي على إثر كمين بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة من القضاء على (4) مهربين مسلحين وحجز مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، كما أوقفت مفارز أخرى مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (49) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (8) قناطير و(22) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (3.712.969) قرص مهلوس”.

و”بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (237) شخصا وضبطت (35) مركبة و(241) مولد كهربائي و(139) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب”. كما تم “توقيف (11) شخصا آخر وضبط بندقيتين رشاشتين ومسدسين رشاشين و(7) بنادق صيد و(78.781) لتر من الوقود و(6) قناطير من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة”. من جهة أخرى، “أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (111) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (463) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني”، مثلما أفادت به ذات الحصيلة.