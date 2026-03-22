الجيش يحبط تهريب 10.49 قنطار من المخدرات في أول أيام العيد

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أول أيام عيد الفطر المبارك، محاولة تهريب كمية معتبرة من المخدرات قدرت بـ10 قناطير و49 كيلوغراماً من الكيف المعالج، في عمليتين منفصلتين بالناحية العسكرية الثالثة.
وأوضح بيان وزارة الدفاع الوطني، أن العمليتين نُفذتا بكل من منطقتي حاسي عاشور بولاية أدرار وقنادسة بولاية بشار، حيث تم ضبط الشحنة المحجوزة القادمة من المغرب، إلى جانب حجز مركبة واحدة ودراجتين ناريتين استُعملت في نقل هذه السموم.
وأفاد المصدر “تندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، خاصة شبكات الاتجار بالمخدرات التي تنشط عبر الشريط الحدودي”.

وأكد المصدر ذاته أن تنفيذ هذه العمليات خلال يوم العيد يعكس محاولات الجماعات الإجرامية استغلال المناسبات الدينية لتمرير مخططاتها، غير أن يقظة وجاهزية أفراد الجيش الوطني الشعبي حالت دون تحقيق أهدافها.

كما شدد البيان على أن قوات الجيش تبقى بالمرصاد لكل التهديدات، مجددة عزمها على مواصلة مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

