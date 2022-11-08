الجيش يفتح مناصب عمل للمستخدمين المدنيين الشبيهين

شملت عشرات التخصصات على أن تودع الملفات قبل 8 ديسمبر

قرّرت وزارة الدفاع الوطني فتح مناصب عمل، شملت مستخدمين مدنيين شبيهين، على أن يتم الانتهاء من عملية إيداع ملفات الراغبين في الالتحاق بسلك الجيش الوطني الشعبي قبل تاريخ 8 ديسمبر المقبل، بشرط أن لا يتعدى صاحب الملف نهاية العام 2023 سن الـ35 بالنسبة للرتب التي يعادل أو يقل عن الصنف 6، و40 سنة بالنسبة للرتب التي يعادل أو يفوق تصنيفها الصنف 7.

وحسب بيان للوزارة منشور على موقعها الإلكتروني، اطلعت عليه “الشروق”، فإن عملية التوظيف التي ستباشرها قيادة الجيش الوطني الشعبي، ستخصص أساسا لتوظيف عدد من الأعوان الشبيهين المشرفين على جانب التدريس والتكوين داخل مؤسسات الجيش الوطني الشعبي، من أساتذة للتعليم الثانوي والمتوسط في اللغات ومختلف مواد التدريس، علاوة على منصب أمناء الضبط، وبيولوجيين في الصحة العمومية من الدرجة الأولى والثانية، وتقنيين ساميين وتقنيين في الطب الحيوي، والتدفئة والتبريد، والتجارة الدولية، ومراقبة الجودة، والإلكترونيك، والصوت، والصورة، والإحصائيات، ناهيك عن تخصص الإلكتروتقني، والإلكتروميكانيك، والطبوغرافيا، بالإضافة إلى فتح المجال لتخصص الكهرباء، والكيمياء، والمواصلات، والأشغال العمومية، والأمن الصناعي، وكذا الإعلام الآلي، والسمعي البصري، والميكانيك، والفنون التخطيطية.

كما يشمل بيان وزارة الدفاع فتح عديد المناصب لفائدة المستخدمين المدنيين الشبيهين في مجال النظافة والأمن، والهندسة المدنية، والمعمارية، والميكانيكية، وتربية الطفولة، بالإضافة إلى تخصص التمتير والتدقيق ودراسة الأسعار، والسياحة الفندقية والتطعيم، والمكيفات والتبريد.

وأفاد البيان ذاته عن تخصيص مناصب لأطباء أخصائيين في أمراض الأعصاب، والروماتيزم، والسرطان، والقلب، ناهيك عن الأمراض الصدرية، والعقلية، والمعدية، والجراحة العامة، بالإضافة إلى تخصص الطب الداخلي، وجراحة الأطفال، والأعصاب، والعظام، وأمراض الغدد الصماء، والنساء والتوليد، علاوة على الاهتمام بتخصص التخدير والإنعاش، والطب الوظيفي وإعادة التأهيل، إلى جانب الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي، والأشعة وأطباء بيطريين، وعامين، وجراحي أسنان أخصائيين، وصيدلانيين، ومحضرين في الصيدلة حاصلين على شهادة الدولة، إلى جانب عشرات التخصصات الأخرى تم تحديدها

من المصدر.

تجدر الإشارة أن الإعلان ذكر بالتفصيل كافة شروط الترشح للمناصب المعنية ومستندات الملف المطلوب للمشاركة، وكذا مختلف العناوين الممكنة لإيداعها، ويمكن للراغبين في الانخراط بأسلاك الجيش الاطلاع عليها مفصلة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع الوطني.