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رياضة

الحارس ليتيم في العين السعودي

ع. ع
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الحارس ليتيم في العين السعودي

انتقل حارس مرمى مولودية وهران أسامة ليتيم إلى نادي العين السعودي الناشط في بطولة الدرجة الثانية لكرة القدم، حسبما ما أعلنت عنه وكالة لتحويل اللاعبين القائمة بأعماله.

وتسنى لابن مدينة خنشلة إتمام هذه الصفقة بعد حصوله على وثيقة تسريحه من طرف لجنة المنازعات التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم والتي لجأ إليها بعد أن فشلت إدارة المولودية، التي يربطه معها عقد لموسم آخر، في تسوية وضعيته المالية.

وسبق للحارس الدولي في صفوف منتخب المحليين البالغ من العمر 31 عاما وأن تقمص ألوان أربعة أندية خلال مشواره الكروي بالجزائر وهم على التوالي: مولودية باتنة واتحاد البليدة ودفاع تاجنانت ومولودية وهران.

ويعتبر القائد السابق للحمراوة رابع عنصر يغادر تشكيلة المولودية الوهرانية منذ انطلاق فترة التحويلات الصيفية بعد كل من مطراني وبوطيش، المنضمين إلى وفاق سطيف، وحميدي المنتقل إلى مولودية الجزائر. وتحصل اللاعبون الأربعة على وثائق تسريحهم من طرف لجنة المنازعات بما أن عقودهم مع نادي عاصمة الغرب الجزائري لم تنته بعد.

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