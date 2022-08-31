الحكم على امرأة سعودية بـ45 عاما بسبب هذه المنشورات!

قالت منظمة حقوقية إن محكمة سعودية حكمت على امرأة بالسجن 45 عاما لاستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي في “انتهاك النظام العام”.

وأدينت نورة بنت سعيد القحطاني “على الأرجح خلال الأسبوع الماضي” من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية بتهمة “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي (السعودي)” و”انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت “داون” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إنه لا يُعرف الكثير عن القحطاني، أو ما قالته في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها تواصل التحقيق في قضيتها.

وجاءت إدانة القحطاني بعد أسابيع قليلة من الحكم على سلمى الشهاب، وهي أم لطفلين، وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز ببريطانيا، بالسجن 35 عاما لمتابعتها وإعادة تغريدة منشقين ونشطاء على تويتر.

وجاءت الحالات الأخيرة بعد أن استشهد بايدن بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وهي نقطة رئيسية في العلاقات بين واشنطن وحليفتها التقليدية الرياض، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الشهر الماضي.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها أثارت “مخاوف كبيرة” مع السعودية بشأن الحكم على شهاب، والذي تضمن حظر سفر لمدة 34 عاما بسبب تغريداتها، وفقا لوكالة “رويترز”.