-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
موجة حر عبر 4 ولايات وأمطار غزيرة عبر 10 ولايات أخرى
جواهر

الحكم على امرأة سعودية بـ45 عاما بسبب هذه المنشورات!

جواهر الشروق
  • 229
  • 0
الحكم على امرأة سعودية بـ45 عاما بسبب هذه المنشورات!

قالت منظمة حقوقية إن محكمة سعودية حكمت على امرأة بالسجن 45 عاما لاستخدامها مواقع التواصل الاجتماعي في “انتهاك النظام العام”.

وأدينت نورة بنت سعيد القحطاني “على الأرجح خلال الأسبوع الماضي” من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة السعودية بتهمة “استخدام الإنترنت لتمزيق النسيج الاجتماعي (السعودي)” و”انتهاك النظام العام باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت “داون” التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، إنه لا يُعرف الكثير عن القحطاني، أو ما قالته في منشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها تواصل التحقيق في قضيتها.

وجاءت إدانة القحطاني بعد أسابيع قليلة من الحكم على سلمى الشهاب، وهي أم لطفلين، وطالبة دكتوراه في جامعة ليدز ببريطانيا، بالسجن 35 عاما لمتابعتها وإعادة تغريدة منشقين ونشطاء على تويتر.

وجاءت الحالات الأخيرة بعد أن استشهد بايدن بمخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وهي نقطة رئيسية في العلاقات بين واشنطن وحليفتها التقليدية الرياض، خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الشهر الماضي.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها أثارت “مخاوف كبيرة” مع السعودية بشأن الحكم على شهاب، والذي تضمن حظر سفر لمدة 34 عاما بسبب تغريداتها، وفقا لوكالة “رويترز”.

مقالات ذات صلة
محامية مصرية توّجه إنذار بالطاعة لزوج “ناشز”

محامية مصرية توّجه إنذار بالطاعة لزوج “ناشز”

 السلطات الأمريكية تحقق مع “جاسوسة” اقتحمت منتجع ترامب

 السلطات الأمريكية تحقق مع “جاسوسة” اقتحمت منتجع ترامب

فتاة أردنية تجلب آلاف الزبائن لمطعم والدها بهذه الطريقة

فتاة أردنية تجلب آلاف الزبائن لمطعم والدها بهذه الطريقة

للمرة الأولى منذ 4 عقود.. إيرانيات يحضرن مباراة كرة قدم للرجال

للمرة الأولى منذ 4 عقود.. إيرانيات يحضرن مباراة كرة قدم للرجال

ما سر”فيات أونو” التي اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها؟

ما سر”فيات أونو” التي اصطدمت بسيارة الأميرة ديانا قبل مقتلها؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد