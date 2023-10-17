الحكومة الفرنسية تنحاز إلى الصّهاينة وتعود إلى مُطاردة بن زيمة

عادت الحكومة الفرنسية لِتُطارد من جديد اللاعب كريم بن زيمة، المهاجم الحالي لِنادي اتحاد جدّة السعودي.

وبعد ما يُشبه “الهدنة”، وإجبارها لِاتحاد الكرة المحلّي على إعادة بن زيمة إلى صفوف منتخب “الدّيكة”، ثمّ منحه جائزة “الكرة الذّهبية” 2022. عادت الحكومة الفرنسية لِتُسوّد صورة اللاعب مرّة أخرى.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في ظهور إعلاميّ له عبر القناة التلفزيونية المحلّية “سي نيوز”، الثلاثاء: “السيّد كريم بن زيمة تربطه علاقة يعلمها الجميع مع تيّار الإخوان المسلمين”، في إشارة إلى “حركة حماس”.

وكان كريم بن زيمة قد غرّد في الأيّام القليلة الماضية عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مُنتصرا للقضية الفلسطينية.

وينحاز النّظام الفرنسي بِصورة لا يُمكن التستّر عليها إلى الكيان الصّهيوني، “مُجيّشا” آلة الإعلام لِمهاجمة كلّ مَن ينتصر للقضية الفلسطينية، وينزع أوراق التّوت التي تُغطّي سوأة جرائم الصّهاينة.