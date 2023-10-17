-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الجزائر تدين هجوم الاحتلال الصهيوني على المستشفى المعمداني في قطاع غزة
رياضة

الحكومة الفرنسية تنحاز إلى الصّهاينة وتعود إلى مُطاردة بن زيمة

الشروق الرياضي
  • 339
  • 0
الحكومة الفرنسية تنحاز إلى الصّهاينة وتعود إلى مُطاردة بن زيمة
جيرالد دارمانين - كريم بن زيمة.

عادت الحكومة الفرنسية لِتُطارد من جديد اللاعب كريم بن زيمة، المهاجم الحالي لِنادي اتحاد جدّة السعودي.

وبعد ما يُشبه “الهدنة”، وإجبارها لِاتحاد الكرة المحلّي على إعادة بن زيمة إلى صفوف منتخب “الدّيكة”، ثمّ منحه جائزة “الكرة الذّهبية” 2022. عادت الحكومة الفرنسية لِتُسوّد صورة اللاعب مرّة أخرى.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في ظهور إعلاميّ له عبر القناة التلفزيونية المحلّية “سي نيوز”، الثلاثاء: “السيّد كريم بن زيمة تربطه علاقة يعلمها الجميع مع تيّار الإخوان المسلمين”، في إشارة إلى “حركة حماس”.

وكان كريم بن زيمة قد غرّد في الأيّام القليلة الماضية عبر منصّة التواصل الاجتماعي “تويتر”، مُنتصرا للقضية الفلسطينية.

وينحاز النّظام الفرنسي بِصورة لا يُمكن التستّر عليها إلى الكيان الصّهيوني، “مُجيّشا” آلة الإعلام لِمهاجمة كلّ مَن ينتصر للقضية الفلسطينية، وينزع أوراق التّوت التي تُغطّي سوأة جرائم الصّهاينة.

مقالات ذات صلة
بعد حملة الانتقادات.. صلاح ينهي الجدل بشأن التضامن مع غزة

بعد حملة الانتقادات.. صلاح ينهي الجدل بشأن التضامن مع غزة

هذا ما قاله مدرب منتخب مصر بعد التعادل مع الجزائر

هذا ما قاله مدرب منتخب مصر بعد التعادل مع الجزائر

جدل في فرنسا بعد منشور لعطال.. والدولي الجزائري يعتذر

جدل في فرنسا بعد منشور لعطال.. والدولي الجزائري يعتذر

سليماني جمر في الصّدر.. من الهوّاري بومدين إلى علم فلسطين

سليماني جمر في الصّدر.. من الهوّاري بومدين إلى علم فلسطين

منتخب فلسطين يتعرّف على ثالث مُنافس له بِالجزائر

منتخب فلسطين يتعرّف على ثالث مُنافس له بِالجزائر

أبرز ما تطرّق إليه بلماضي في المؤتمر الصّحفي بِالإمارات

أبرز ما تطرّق إليه بلماضي في المؤتمر الصّحفي بِالإمارات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد