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الجزائر

الحكومة تدرس رفع إعانة السكن الريفي إلى أكثر من 100 مليون (فيديو)

الشروق أونلاين
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الحكومة تدرس رفع إعانة السكن الريفي إلى أكثر من 100 مليون (فيديو)
ح.م
وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي

قدّمت وزارة السكن والعمران والمدينة مقترحا برفع قيمة الإعانة المالية الموجّهة لبناء السكن الريفي، حسب ما أكده الوزير طارق بلعريبي يوم الخميس.

وقال بلعريبي في جلسة للإجابة على الأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، إن المقترح “في طور الدراسة حاليا من طرف الحكومة”.

وأوضح بلعريبي في معرض إجابته:”نحن واعون بأن قيمة الإعانة يجب أن تُدرس. وقد قدّمنا اقتراحات بهذا الشأن، والحكومة بصدد دراستها”.

وأضاف الوزير يقول:”ستؤخذ بعين الاعتبار جميع الإشكاليات التي عشناها في السنوات الماضية، من أجل أن تصل هذه الإعانة إلى السكان”. متابعا:”سيتّخذ القرار في أقرب وقت إن شاء الله”.

ويحدّد القانون مستويات المساعدات المالية المباشرة الممنوحة من الدولة لبناء سكن ريفي، بـ70 مليون سنتيم لولايات الشمال والهضاب العليا، و100 مليون سنتيم لولايات الجنوب.

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