الحماية المدنية تحذّر من استعمال المفرقعات في ذكرى المولد النبوي

أوصت بجملة من التدابير والاحتياطات

حذّرت المديرية العامة للحماية المدنية من الحوادث المأساوية المتكرّرة سنويا خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي، خاصة التي يذهب ضحيتها أطفال صغار ناهيك عن الحرائق التي تعرض حياة الناس وممتلكاتهم للخطر وما تحدثه من هلع للأشخاص المسنين، المرضى، الأطفال الصغار والحوامل.

وأوردت الحماية المدنية، في بيان لها يوم الأربعاء، أن مصالحها تتدخل في هذه الحوادث المؤلمة التي تسجل سنويا مع اقتراب الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، بسبب المفرقعات التي يمنع القانون بيعها، لكنها، للأسف، تظل متوفرة ومتداولة طوال أيام السنة على مستوى الأسواق الموازية رغم غلاء أسعارها ومنع استعمالها.

وأفادت الحماية المدنية، أن التوعية بمخاطرها تظل من الأمور الأساسية لحفظ سلامة المواطنين بصفة مستمرة، وهذا بتوضيح مدى خطورة استعمال هذه المواد الخطيرة والممنوعة.

وأطلقت المديرية العامة للحماية المدنية حملة توعوية تحسيسية، جوارية من مختلف الأخطار الناجمة عن استعمال المواد النارية والمفرقعات وكذا الشموع، ابتداء من يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، وهذا بالتركيز على الفئة الأكثر عرضة وهي الأطفال، بتوجيه غالبية النشاطات التحسيسية لفائدة جمهور المتمدرسين والطلبة عبر المساجد وإلقاء دروس قبل صلاة الجمعة وفي المدارس والساحات العمومية وأماكن بيع هذه المواد الخطيرة، وكذا الاستعانة بوسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كقاعدة تواصل، إلى جانب بذل مجهودات معتبرة بالتنسيق مع كافة المؤسسات العمومية، من أجل حماية وسلامة الموطنين، بتفعيل آليات موحّدة لمختلف الجهات المساهمة، والتذكير بالمسؤولية الملقاة على عاتق الأولياء في حماية أبنائهم والوصول إلى الهدف المنشود “مولد نبوي دون حوادث”.

وأوصت الحماية المدنية بجملة من التدابير الوقائية للتقليل من النتائج الناجمة عن الاستعمال الخطير لهذه المواد الممنوعة، ومنها عمل الأولياء على توعية أبنائهم بمدى خطورة هذه المواد الممنوعة وما ينجم عنها من أخطار كالإنفجار في اليد، والحروق على مستوى العين وفقدان حاسة السمع، إضافة إلى إصابات خطيرة تؤدي غالبا لبتر أصابع اليد والأطراف، كما ينجم عنها احتراق الملابس واندلاع الحرائق على مستوى الغرف، إضافة إلى اندلاع حرائق خارج البيت أغلبها يكون على مستوى الشرفات.

ودعت الحماية المدنية إلى تجنّب رمي هذه المواد النارية على الأشخاص، والسيارات أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية، ومواقف السيارات ومحطات البنزين، وفي سياق ذي صلة، أوصت الحماية المدنية بوضع الشموع على دعائم ثابتة وغير قابلة للالتهاب واستعمالها من طرف الأشخاص البالغين، مع إبعادها عن الأشياء القابلة للإلتهاب خاصة الأفرشة والأغطية والأثاث وعدم تركها مشتعلة دون مراقبة.

وجدّدت الحماية المدنية التذكير بضرورة الاتصال على رقم النجدة 14 أو الرقم الأخضر 1021 في حال حدوث أي طارئ بالحماية المدنية مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان.