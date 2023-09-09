الحماية المدنية: سكان 7 ولايات جزائرية شعروا بزلزال المغرب

شعر سكان 7 ولايات جزائرية بالهزة الأرضية العنيفة التي ضربت منطقة الحوزة في المغرب مساء الجمعة، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلّم ريجتر.

وقال بيان للحماية المدنية في وقت مبكر من صباح السبت، إن سكان ولايات تندوف، بني عباس، تيميمون، بشار، النعامة، تلمسان، وسيدي بلعباس قد شعروا بالزلزال.

وذكرت ذات المصالح أنها أجرت عمليات استطلاع في الولايات المذكورة، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية فيها جراء الزلزال.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد، إن الزلزال الذي أودى بحياة 632 شخصا في حصيلة أولية، هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.