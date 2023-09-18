الحماية المدنية: هذه وضعية حرائق الغابات إلى غاية صباح الإثنين

نشرت مصالح الحماية المدنية الإثنين، الحالة العامة لحرائق الغابات في شمال البلاد، إلى غاية التاسعة والنصف 9:00 من صباح اليوم.

حيث تتواصل جهود الإطفاء على مستوى 5 حرائق في ولايات بجاية جيجل، تيزي وزو. فيما تمّ إخماد 13 حريقا بشكل نهائي بكل من ولايات بجاية، جيجل، تيزي وزو، سكيكدة، البليدة، البويرة والمدية.

ولاية بجاية:

حريقين، عملية الإخماد متواصلة،

5 حرائق تم إخمادها نهائيا.

ولاية جيجل:

حريق واحد، عملية الإخماد متواصلة،

حريق واحد تم إخماده وعملية الحراسة متواصلة،

حريق واحد تم إخماده نهائيا.

ولاية تيزي وزو:

حريقان، عملية الإخماد متواصلة،

3 حرائق تم إخمادها نهائيا.

ولاية سكيكدة:

حريق واحد تم اخماده، وعملية الحراسة متواصلة،

حريقين تم إخمادهما نهائيا.

ولاية البليدة:

حريق واحد تم إخماده، وعملية الحراسة متواصلة

ولاية البويرة:

حريق واحد تم إخماده نهائيا،

ولاية المدية:

حريق واحد تم إخماده نهائيا.

حريق في مستودع لحافلات نقل المسافرين بالعاصمة

كما تدخلت ذات المصالح فجر الإثنين، لإخماد حريق مهول نشب في مستودع لحافلات نقل المسافرين ببروسات في بلدية المقرية.

الحريق وقع في حدود الساعة 4:10 صباحا، مخلّفا احتراق 9 حافلات. فيما تمكّن أعوان الإطفاء من إنقاذ 41 حافلة، من دون تسجيل أي خسائر بشرية.