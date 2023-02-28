الخارجية الألمانية تندّد باعتداءات المستوطنين في بلدة حوارة الفلسطينية

ندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الثلاثاء، باعتداءات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين في بلدة حوارة بنابلس.

وقالت بيربوك في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين، إن “اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب، سيمنع تنفيذ حلّ الدولتين، بما في ذلك استمرار بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية”.

وتابعت الوزيرة الألمانية:”نعبّر عن تعاطفنا مع ضحايا الاعتداءات في حوارة. فقد تم إضرام النار في منازل العائلات البريئة، التي بقيت في حالة صدمة وخوف”.

كما عبّرت بيربوك عن قلقها إزاء مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين، الذي قدمه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير.