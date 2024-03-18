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الجزائر

الخارجية الجزائرية تدين مشروعا مغربيا لمصادرة مقرات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط

الشروق أونلاين
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الخارجية الجزائرية تدين مشروعا مغربيا لمصادرة مقرات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط
وزارة الشؤون الخارجية
أدانت الجزائر مشروع المملكة المغربية مصادرة مقرات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط، عبر بيان لوزارة الشؤون الخارجية، 17 مارس 2024.

أدانت الجزائر مشروع المملكة المغربية مصادرة مقرات تابعة للسفارة الجزائرية بالرباط، عبر بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، مساء أمس الأحد 17 مارس.

وزارة الخارجية قالت “شرعت المملكة المغربية في مرحلة تصعيدية جديدة في سلوكياتها الاستفزازية والعدائية تجاه الجزائر، على شاكلة ما تم تسجيله مؤخراً من مشروع يهدف المصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب.”

المشروع، تؤكد الجزائر “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة و واجب حماية الممثليات الدبلوماسية للدول السيدة، وهي الالتزامات التي يكرسها القانون والعرف الدوليين على حد سواء. في هذا الصدد، فإن المشروع المغربي، الذي يتنافى مع الممارسات الدولية المتحضرة، يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف.”

وأدانت الجزائر “بأشد العبارات وأقواها عملية السلب متكاملة الأركان هاته. كما تنده بشدة بعدم شرعيتها وعدم توافقها مع الواجبات والالتزامات التي ينبغي أن تتحملها، بكل صرامة ومسؤولية، أي دولة عضو في المجموعة الدولية.”

الحكومة الجزائرية أكدت أنها “سترد الحكومة الجزائرية على هذه الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة. كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لاسيماً في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها.”

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