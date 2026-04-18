الخارجية الصحراوية تدين زيارة السفير الفرنسي بالمغرب إلى العيون المحتلة

الشروق أونلاين
وزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط

وصفت وزارة الخارجية الصحراوية زيارة سفير فرنسا في المغرب الى مدينة العيون المحتلة في الصحراء الغربية، بأنها “خطوة أخرى استفزازية تضيفها دولة فرنسا الاستعمارية الى سجلها الحافل بالخروقات والانتهاكات للقانون وقرارات الشرعية الدولية حول الصحراء الغربية التي رغم ذلك تظل قضية تصفية استعمار.

وقالت الحارجية الصحراوية في بيان لها يوم أمس الجمعة، 17 أفريل، إن هذه الزيارة “هي محاولة فرنسية للاستثمار في التوتر الذي تشهده المنطقة ودفعها لمزيد من الحروب والاحتقان.”

وأكدت أن فرنسا بهذا “السلوك المشين تجعل نفسها طرفا متورطا في دعم وتشجيع الاحتلال المغربي على مواصلة سياسة التوسع والاحتلال والتعنت، وانتهاك حقوق الانسان في الصحراء الغربية ونهب الثروات وخرق الشرعية الدولية.”

وأضاف البيان أن “جبهة البوليساريو تعبر عن تنديدها واستنكارها الشديدين لهذه الزيارة التي قام بها سفير فرنسا كريستوفر لو كورتييه إلى مدينة العيون المحتلة”، معتبرة إياها فصلاً جديدا من “العدوان على الشعب الصحراوي، ومحاولة لتكريس الأمر الواقع الاستعماري التي ينهجها نظام الاحتلال المغربي.”

كما ذكر بيان الخارجية الصحراوية أن “المالك الحصري والشرعي للسيادة على الصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي وحده.”

 

 

مقالات ذات صلة
