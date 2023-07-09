الخارجية الفلسطينية : اعتداءات المستوطنين تهدف لضم غير معلن للضفة الغربية

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعتداءات المستوطنين والهجمات والحرائق التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين في حق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في عموم الضفة الغربية.

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين “بأشد العبارات” إعتداءات المستوطنين والهجمات والحرائق التي ترتكبها “ميليشيات المستوطنين وعناصرهم الإرهابية” في حق الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في عموم الضفة الغربية.

الخارجية الفلسطينية وفي بيانها الصادر اليوم وصفت هذه الإعتداءات بـ”جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي “.

كما اعتبرت أن هذه الإعتداءات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون “سياسة رسمية يتبناها الائتلاف الإسرائيلي الحاكم المعروف بتطرفه وفاشيته وعنصريته، خاصة في إطلاقه ليد ميليشيات المستوطنين لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية”. وذلك لصالح توسيع الإستيطان “في إطار الضم التدريجي الصامت وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة”.

كما حملت المسؤولية في هذه الإعتداءات “لتصريحات ومواقف أركان الائتلاف الإسرائيلي الحاكم خاصة الدعوات التحريضية للوزيرين المتطرفين سموتريتش وبن غفير“. هذا إضافة “للدعم والإسناد والحماية” الذي توفره مؤسسة الإحتلال العسكرية والأمنية لميليشيات المستوطنين هذه.

وتشجيعها على “ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم وعمليات إطلاق النار بهدف القتل ضد المواطنين الفلسطينيين”.

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أكدت أيضا أن “تهاون المجتمع الدولي تجاه دماء الفلسطينين وسرقة أرضهم واستباحتها وترويع الأطفال والنساء وكبار السن يشجع دولة الاحتلال على إعطاء عناصر الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية المزيد من رخص القتل والتخريب وإحراق المزروعات والمنازل وتكثيف هجماتها ضد البلدات الفلسطينية”.

كما جددت طلبها للأمين العام للأمم المتحدة وكافة الدول “لوضع منظمات الاستيطان التي ترتكب الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها” كما طالبت في ختام بيانها “بموقف دولي وأمريكي حازم يجبر دولة الاحتلال على تفكيك ميليشيا المستوطنين المسلحة وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الغطاء الإسرائيلي الرسمي عنها قبل فوات الأوان”. تقول الوزارة.