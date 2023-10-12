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الخارجية المصرية: “معبر رفح” لم يغلق ويبقى مفتوحا لاستقبال المساعدات

الشروق أونلاين
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الخارجية المصرية: “معبر رفح” لم يغلق ويبقى مفتوحا لاستقبال المساعدات
معبر رفح

أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم الخميس، إلى ضرورة توفير النفاذ العاجل والآمن للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن “معبر رفح لم يغلق ويبقى مفتوحا لاستقبال المساعدات”. 

ودعت – حسب بيان الخارجية المصرية – “جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. تخفيفاً عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل”.

كما أشارت إلى الراغبين في المساعدة “إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية. لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة”.

ولفت البيان إلى أن “تعرض المرافق الأساسية لمعبر رفح على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر. يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن مصر طالبت إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من معبر رفح”.

“كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع”، يضيف بيان الخارجية المصرية.

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