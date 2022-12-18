الخبرة اليابانية لاستكشاف الأتربة والمعادن النادرة في الجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب يوم الأحد، الوزير المنتدب للعلاقات الخارجية في اليابان يامادا كانجي، لبحث التعاون بين البلدين في مجال المناجم، لا سيما “استكشاف واستغلال الأتربة والمعادن النادرة”.

وحسب بيان للوزارة، فقد عرض الوزير عرقاب على ضيفه الياباني “المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة والمناجم بالجزائر”. داعيا الشركات اليابانية للمشاركة في هذه المشاريع.

وعدّد عرقاب مجالات مساهمة اليابانيين بشكل خاص في “التطوير التكنولوجي، والتصنيع المحلي للمعدّات الصناعية، واستكشاف واستغلال الأتربة والمعادن النادرة في الجزائر”.

“كما نوّه الطرفان بالفرص الكبيرة القائمة للتعاون والاستثمار في مجال المحروقات، والطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية، وتطوير الهيدروجين”.

وقد أبدى الوزير الياباني “اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر. خاصة في مجالات المحروقات، والمناجم، والطاقات المتجددة”، يضيف البيان.