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رياضة

“الخضر” أفضل منتخب عربي في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم

سليم.ع
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“الخضر” أفضل منتخب عربي في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم

توّج المنتخب الوطني لكرة القدم، بجائزة الفريق العربي، في الدورة الـ11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وجاء تتويج “الخضر” بالجائزة بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، والتألق بعدها ببلوغ المنتخب 33 مباراة من دون هزيمة. وسيتحصل المنتخب الجزائري على قيمة مالية معتبرة نظير هذا التتويج.

وكشفت جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي عن الفائزين بالتكريم على مستويات وهي المستوى المحلي للرياضيين في دولة الإمارات العربية المتحدة و المستوى العربي للرياضيين من جميع الدول العربية والمستوى العالمي للاتحادات الرياضية الدولية والمؤسسات الرياضية الدولية.

وتعتبر جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي من الجوائز المميزة، حيث إنها تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.

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