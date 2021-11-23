“الخضر” أفضل منتخب عربي في جائزة محمد بن راشد آل مكتوم
توّج المنتخب الوطني لكرة القدم، بجائزة الفريق العربي، في الدورة الـ11 لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.
وجاء تتويج “الخضر” بالجائزة بعد الفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، والتألق بعدها ببلوغ المنتخب 33 مباراة من دون هزيمة. وسيتحصل المنتخب الجزائري على قيمة مالية معتبرة نظير هذا التتويج.
جائزة الفريق العربي: المنتخب الجزائري لكرة القدم لفوزه بكأس الأمم الافريقية سنة 2019 بمصر@LesVerts@DubaiSC#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CFUrH1UFDx
— البيان الرياضي (@AlBayanSports) November 23, 2021
وكشفت جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي عن الفائزين بالتكريم على مستويات وهي المستوى المحلي للرياضيين في دولة الإمارات العربية المتحدة و المستوى العربي للرياضيين من جميع الدول العربية والمستوى العالمي للاتحادات الرياضية الدولية والمؤسسات الرياضية الدولية.
وتعتبر جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي من الجوائز المميزة، حيث إنها تعنى بجانب الإبداع في العمل الرياضي في دولة الإمارات العربية المتحدة والوطن العربي والعالم.