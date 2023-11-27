“الخضر” مازالت لديهم الصلابة وسيخلقون المفاجأة في “الكان”

المدرب الوطني السابق البلجيكي جورج ليكنس يتحدث عن المنتخب الوطني:

أبدى المدرب السابق للمنتخب الوطني، البلجيكي جورج ليكينس، رأيه بخصوص مشاركة الخضر في كأس إفريقيا القادمة بكوت ديفوار، بالإضافة إلى رأيه حول المستويات التي يقدمها اللاعبون الجزائريون الذين ينشطون في مختلف أندية الدوري البلجيكي حاليًّا، على غرار المهاجم محمد أمين عمورة، قادري وأدم زرقان.

وتحدث المدرب البلجيكي – الذي أشرف على الخضر في 2003 و2017 للموقع القطري “وين وين” عن حظوظ الجزائر في التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا القادمة وقال “النتائج الأخيرة توضح أن المنتخب الجزائري مازال صلبًا ولديه الكفاءة، ويضم أرمادة من اللاعبين الممتازين، وهذا في صالح المدرب جمال بلماضي، معتبرا قرار الإبقاء عليه بالإيجابي وحكيم خاصة في الفترة الحالية”.

وأضاف: “الخضر أقوياء ذهنيا، وخيبة الكاميرون لن تؤثر في اللاعبين، الجزائر لن تكون من بين المرشحين لنيل اللقب، ولكنها قد تحدث المفاجأة كما كان الحال في 2019″.

“المحافظة على بلماضي أفضل قرار اتخذته الفاف”

وعرّج ليكينس للحديث عن ما يقدمه عمورة، في الدوري البلجيكي حيث قال عنه: “عمورة أذهل الجميع هنا، وهو من أكبر مفاجآت هذا الموسم، ولقد صنع لنفسه اسمًا رغم أنه لم يكن معروفًا عند إمضائه في النادي.. قدومه إلى سانت جيلواز كان مخاطرة كبيرة، لأن الفريق باع في الصيف عدة لاعبين مميزين، ولكن اليوم نحن نعترف بأنه قام بالخيار المناسب، وخطوته كانت ذكية”.

“عمورة ظاهرة في بلجيكا وعلى قادري وزرقان تغيير الفريق”

وأضاف حول مستقبل ابن جيجل قائلا: “إنه لاعب مثير للاهتمام، فهو فعال أمام المرمى، ومراوغ ممتاز، ويملك سرعة كبيرة، إنه يشبه جيريمي دوكو جناح مانشستر سيتي، والفرق الوحيد بينهما أن هذا الأخير أقوى من الناحية البدنية، ولذلك فإذا واصل تألقه وبرز في كأس أفريقيا، فإنه قادر على الذهاب إلى فريق كبير من دون أدنى شك، الأمر الذي يسمح لسانت جيلواز بجني أموال أكبر من تلك التي دفعها لضمه”.

وقدم ليكينس نصائح للثنائي الآخر عبد القهار قادري وأدم زرقان، مختتما كلامه بالقول: “قادري يتمتع بإمكانات جيدة، ولقد لعب مباريات جيدة مع فريقه، ولكن لسوء حظه فريقه يعاني في مؤخرة الترتيب وهو قريب من النزول، ولذلك عليه مغادرة كروتري من أجل البروز في مكان آخر، وهو حال مواطنه أدم زرقان الذي لا يمكن أن يظهر أفضل ما لديه بسبب مستوى فريقه شارلوروا”.