الخضر يتعرفون الخميس على منافسيهم في تصفيات كأس العالم 2026

القرعة تجرى الخميس على هامش الجمعية العامة للكاف

يتعرف الخميس المنتخب الجزائري لكرة القدم على منافسيه في التصفيات المؤهلة المؤهلة لبطولة كأس العالم لعام 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكان من المقرر أن تقام القرعة الأربعاء في العاصمة البنينية كوتونو، وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي قرر تأجيلها لمدة 24 ساعة، لتجرى بمدينة أبيدجان الإيفوارية الجمعة، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية العادية للاتحاد القاري.

ويقام المونديال المقبل بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بدلا من 32 منتخبا، مثلما كان الحال في النسخة الأخيرة التي أقيمت في قطر العام الماضي،وستبث أطوار عملية القرعة على المباشر عبر المواقع الرقمية للكاف، و أيضا على موقع التواصل الاجتماعي عبر “الانترنات كاف-أولاين-كوم” ابتداء من الساعة الرابعة بتوقيت الجزائربتوقيت الجزائر،بعد ساعات من انعقاد الجمعية العامة العادية للكاف،المقررة أيضا بالعاصمة الاقتصادية لكوت ديفوار.

وتمتلك أفريقيا تسع مقاعد ونصف المقعد لأول مرة في مونديال 2026، بدلا من المقاعد الخمسة التي كانت تخصص لها خلال النسخ الـ7 الأخيرة لكأس العالم، وهو ما يحفز منتخبات القارة بشكل أكثر للمشاركة في العرس العالمي الكبير الذي يقام كل 4 أعوام.

وتجرى التصفيات الأفريقية للمونديال المقبل بمشاركة الدول الـ54 الأعضاء في كاف، حيث يتم توزيع تلك المنتخبات على تسع مجموعات، بواقع ست في كل مجموعة.

وتجرى المباريات بنظام دوري من دورين، وهو ما يعني خوض كل منتخب 10 لقاءات في مرحلة المجموعات، على أن تصعد المنتخبات المتصدرة، أصحاب الرصيد الأعلى من النقاط في كل مجموعة من المجموعات التسع، إلى المونديال مباشرة.

في المقابل، تلعب أفضل أربع منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع، مباريات ملحق فيما بينها، حيث يتواجه كل منتخبين في الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب، ويصعد الفائز منهما للنهائي.

ويتأهل المنتخب الفائز في نهائي ملحق كاف لمباراة الملحق العالمي التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتم تقسيم المنتخبات الـ54 المشاركة في التصفيات، والتي سيكون من بينها 10 منتخبات عربية، إلى 6 مستويات، بناء على التصنيف أو الترتيب العالمي الأخير للمنتخبات، الذي أصدره فيفا الشهر الماضي، حيث تضم كل مجموعة منتخبا واحدا من كل مستوى من المستويات الستة.

ووفقا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي صدر عن فيفا، يضم المستوى الأول منتخبات المغرب والسنغال وتونس والجزائر ومصر ونيجيريا والكاميرون ومالي وكوت ديفوار.

بينما تواجد في المستوى الثاني منتخبات بوركينا فاسو وغانا وجنوب أفريقيا والرأس الأخضر (كاب فيردي) والكونغو الديمقراطية وغينيا وزامبيا والجابون وغينيا الاستوائية.

ويشمل المستوى الثالث منتخبات أوغندا وبنين وموريتانيا وكينيا والكونغو برازافيل ومدغشقر وغينيا بيساو وناميبيا وأنجولا، في حين يضم المستوى الرابع منتخبات موزمبيق وجامبيا وسيراليون وتوجو وتنزانيا وزيمبابوي وأفريقيا الوسطى ومالاوي وليبيا.

ويضم المستوى الخامس منتخبات النيجر وجزر القمر والسودان ورواندا وبوروندي وإثيوبيا وإيسواتيني وبوتسوانا وليبيريا، بينما توجد في المستوى السادس (الأخير) منتخبات ليسوتو وجنوب السودان وموريشيوس وتشاد وساوتومي وبرنسيب وجيبوتي وسيشيل وإريتريا والصومال.

برنامج جولات دور المجموعات

الجولتان الأولى والثانية:

في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر 2023

الجولتان الثالثة والرابعة:

في الفترة من 3 إلى 11 جوان 2024.

الجولتان الخامسة والسادسة:

في الفترة من 17 إلى 25 مارس 2025

الجولتان السابعة والثامنة:

في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر 2025.

الجولتان التاسعة والعاشرة:

في الفترة من 6 إلى 14 أكتوبر 2025.

دورة ملحق منتخبات كاف

10-18 نوفمبر 2026: دورة فاصلة للكاف بين أحسن المنتخبات الأربعة التي احتلت المركز الثاني، والمتأهل يشارك في دورة فاصلة أخرى لما بين القارات.

مارس 2026: دورة فاصلة لما بين القارات بمشاركة ستة منتخبات، للتنافس على تأشيرتين للمونديال.