“الخضر” يشدون الرحال السبت إلى الكاميرون للدفاع عن لقبهم 

24 ساعة فقط عن موعد انطلاق "الكان"

تشد بعثة المنتخب الوطني الرحال إلى مدينة دوالا الكاميرونية، اليوم السبت، في رحلة خاصة تنطلق من مطار الدوحة الدولي، أين يقيم أشبال بلماضي تربصهم التحضيري، تحسبا لفعاليات كأس إفريقيا بالكاميرون المقرر انطلاقتها غدا الأحد، وتستمر إلى غاية 6 فيفري القادم.

محرز آخر الملتحقين وبلقبلة وفغولي تدربا مع “المجموعة”

وكان المنتخب الوطني يستعد للتنقل إلى الكاميرون الخميس الماضي، غير أنه أجل هذه السفرية إلى الجمعة قبل أن يستقر على يوم السبت كموعد للتنقل إلى الكاميرون، أي 24 ساعة فقط عن موعد انطلاق الدورة الـ33 لكأس إفريقيا التي يسعى من خلالها “محاربو الصحراء” الاحتفاظ بلقبهم، والظفر بالنجمة الثالثة في تاريخ الجزائر وتكرارا ملحمة “القاهرة 2019″، رغم أن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق.

وسيستهل المنتخب الوطني المتواجد ضمن المجموعة الخامسة حملة الدفاع عن لقبه، يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022، أمام سيراليون، بملعب جابوما بدوالا في الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر، قبل ملاقاة منتخب غينيا الاستوائية، يوم الأحد 16 جانفي 2022 بدوالا في الساعة الثامنة ليلا، ثم كوت ديفوار، الخميس 20 جانفي 2022، في نفس الملعب في الساعة الخامسة مساء.

وقبل ذلك، شهدت تحضيرات المنتخب الوطني في التربص المقام بالدوحة العديد من المشاكل بسبب عدم اكتمال التعداد الراجع إلى الإصابات المتعددة التي تعرض لها بعض اللاعبين، خاصة بفيروس “كروونا” المستجد الذي ضرب كتيبة “المحاربين” قبل وأثناء هذا التربص، ناهيك عن قرار “الفيفا” الذي سمح للأندية المحترفة الاحتفاظ بلاعبيها إلى غاية 3 جانفي، بالإضافة إلى إلغاء ودية غامبيا، مما حرم المدرب جمال بلماضي من تطبيق برنامجه على أكمل وجه.

واكتفى المنتخب الوطني في تربص الدوحة، بمواجهة ودية واحدة أمام المنتخب الغاني والتي انتهت بفوز كتيبة “المحاربين” بثلاثة أهداف دون مقابل، وسط غياب رياض محرز وهاريس بلقبلة ومهدي تاهرات وسفيان فغولي، الذين كانوا خارج حسابات المدرب.

ولم يخض نجم مانشستر سيتي الانجليزي، رياض محرز، أي حصة تدريبية مع المنتخب الوطني في تربص الدوحة بسبب وصوله المتأخر، لارتباطه بعقد قرانه مع عارضة الأزياء البريطانية تايلور وارد، على الطريقة الإسلامية بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وفق ما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

بالمقابل فإن تاهرات وبلقبلة، حامت حولهما الشكوك حول إصابتهما بفيروس كورونا، مما جعل المدرب بلماضي يستبعدهما من قامة اللاعبين المعنيين بلقاء غانا، في وقت خاض بلقبلة الحصة التدريبية التي جرت بعد اللقاء (الخميس)، وسط غياب مهدي تاهرات.

فغولي جاهز لـ”الكان” ويريح بلماضي

وبالمناسبة، فقد حملت هذه الحصة التدريبية أخبارا سارة للمدرب بلماضي، باستئناف سفيان فغولي العمل مع المجموعة ومداعبة الكرة بعد تماثله من الإصابة التي عانى منها خلال تربص الدوحة، مؤكدا بذلك جاهزيته لخوض غمار المنافسة القارية، مما أراح كثيرا المدرب بلماضي.

ويعتبر فغولي لاعب أساسي وورقة مهمة في خطط بلماضي، نظرا لإتقانه القيام بالواجبات الدفاعية والهجومية في خط وسط الميدان، في وقت من المستبعد أن يجازف به خلال المواجهة الأولى المقررة يوم الثلاثاء القادم أمام سيراليون، وذلك تفاديا لحدوث انتكاسة قد تنهي آماله في المشاركة في باقي مباريات “الكان”.

ويملك فيغولي في رصيده 73 مباراة مع “الخضر” في مختلف المسابقات سجل خلالها 20 هدفا وأهدى 15 تمريرة حاسمة.

أرقام أقمصة “الخضر” في كأس إفريقيا بالكاميرون

كشفت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم الأرقام التي سيحملها 28 لاعبا للمنتخب الوطني الجزائري خلال نهائيات كأس إفريقيا للأمم المقررة بالكاميرون من 9 جانفي إلى 6 فيفري 2022. واحتفظ غالبية كوادر المنتخب الجزائري بأرقامهم، على غرار قائد الفريق رياض محرز الذي سيحمل رقم 7، بلايلي يلعب برقم 8 وسليماني رقم 13، بينما يتقمّص مبولحي رقمه المعتاد 23.

واختار المستقدمون الجدد للفريق الوطني والذين سيشاركون لأول مرة في ” الكان”، ما تبقى من الأرقام، حيث يحمل هاريس بلقبلة رقم 12، زميله في وسط الميدان سفيان بن دبكة (14) والمدافع الياس شتي (25) والمهاجم بن رحمة (27).

وسيتقمص المدافع محمد رضا حلايمية رقم 28. وأشارت “الكاف” أنه، بالإمكان تغيير تشكيلات المنتخبات 24، في حالة إصابة خطيرة أو قوة قاهرة، قبل المقابلة الأولى لكل منتخب وطني.

أرقام اللاعبين الجزائريين :

1 – مصطفى زغبة (حارس مرمى ضمك- السعودية)

2 – عيسى ماندي (فياريال- اسبانيا)

3 – مهدي تاهرات (الغرافة- قطر)

4 – جمال الدين بلعمري (نادي قطر، قطر)

-5 محمد أمين توغاي ( الترجي التونسي-تونس)

6 – رمزي زروقي (تفينتي- هولندا)

7 -رياض محرز (مانشستر سيتي- انجلترا)

8 – محمد يوسف بلايلي ( بدون فريق)

9 – بغداد بونجاح ( السد – قطر)

10 – سفيان فغولي (غالاتاسراي-تركيا)

11 – ياسين ناصر الدين ابراهيمي ( الريان- قطر)

12 – هاريس بلقبلة (ملعب بريست- فرنسا)

13 – اسلام سليماني (أولمبيك ليون- فرنسا)

14 – سفيان بن دبكة (الفتح- السعودية)

15 – فريد بولاية (ماتز- فرنسا)

16 -الكسندر اوكيجة (ماتز- فرنسا)

17 -عبد القادر بدران (الترجي التونسي- تونس)

18-آدم وناس (نابولي- ايطاليا)

19 -آدم زرقان (شارلوروا- بلجيكا)

20 – يوسف عطال (نيس- فرنسا)

21 – امير سلمان رامي بن سبعيني (مونشنغلادباخ- ألمانيا)

22 – اسماعيل بن ناصر (ميلان- ايطاليا)

23 -عدي -رايس كبوس مبولحي (الاتفاق- السعودية)

24 – إلياس شتي (الترجي التونسي -تونس)

25 -حسين بن عيادة (النجم الساحلي- تونس)

26 – محمد أمين عمورة (لوغانو- سويسرا)

27 – محمد سعيد بن رحمة (ويست هام- إنجلترا)

28 – محمد رضا حلايمية (بيرشوت- بلجيكا)