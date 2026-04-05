“الخضر” يقطعون ستة آلاف كلم خلال المونديال

ظُلم كبير للمنتخب الجزائري ومصر الأوفر حظا

بعد أقل من 70 يوما من بداية المونديال، تستعد المنتخبات العربية لخوض غمار بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي البطولة المرتقبة التي تشهد إقامتها عبر مساحة كبيرة، تشمل عدة مدن أمريكية في شتى بقاع البلاد، بالإضافة إلى بعض المدن الكندية والمكسيكية.

وسيشارك في النسخة التاريخية من البطولة التي تلعب بـ48 منتخبا، ثمان من الدول العربية، وهي الجزائر والسعودية والعراق وقطر والأردن ومصر والمغرب وتونس.

وبالرغم من أن جميع المنتخبات ستخوض ثلاث مباريات خلال دور المجموعات، إلا أن توزيع مسافات السفر لخوض المباريات يختلف كثيرا بين منتخب وآخر، حيث سيعاني البعض من ساعات سفر طويلة، بينما سيلقى البعض مسافات سفر قصيرة، مريحة نسبيا.

ويعتبر المنتخب الجزائري الأسوأ حظا من ناحية السفر بلا منازع، اعتبارا أن منتخب “محاربي الصحراء” سيبدأ رحلته من مدينة كانساس، ثم يسافر لخوض اللقاء الثاني في سانتا كلارا بكاليفورنيا، ثم يعود إلى مدينة كانساس لخوض اللقاء الثالث، وسيكون مجموع المسافة المقطوعة في السفر 6000 كم.

ويستهل المنتخب الجزائري مشواره بموقعة نارية ضد الأرجنتين (حامل لقب مونديال 2022) يوم 17 جوان في كانساس سيتي، تليها مواجهة تقنية ضد الأردن في 23 جوان بكاليفورنيا، قبل اختتام الدور الأول أمام النمسا في 28 جوان.

ويعتبر منتخب “الفراعنة”، الأوفر حظا، والأكثر راحة، خلال فترة دور المجموعات، حيث تشمل مسافة رحلاته أقل من 500 كم.

وسيتنقل المنتخب المصري ما بين مدينتي سياتل الأمريكية وفانكوفر الكندية، وهما مدينتان حدوديتان متلاصقتان.

أما منتخب العراق، فسيسافر مسافة 1200 كم فقط، في الجانب الشرقي من أميركا وكندا، وسيبدأ أسود الرافدين في بوسطن، ثم يسافر إلى فيلادلفيا، ثم يعود ليخوض اللقاء الأخير في تورونتو الكندية. وجميع هذه المدن على مقربة من الساحل الشرقي.

أما المنتخب التونسي، فسيتنقل بين مدينتين فقط، ما بين مونتيري في الشمال المكسيكي، ومدينة كانساس الأمريكية، رحلة “نسور قرطاج” تبلغ 1700 كم.

وفي رحلة متشابهة، سينطلق العنابي القطري من سانتا كلارا في كاليفورنيا، إلى فانكوفر الكندية، ثم إلى سياتل في الشمال الأميركي، مجموع مسافة السفر 1730 كم. وستكون، السعودية والأردن والمغرب تتراوح ما بين مسافة 2200 إلى 2800 كم.

وتوزعت مباريات المنتخب السعودية على ثلاث مدن، وهي ميامي وأتلانتا وهيوستن، كل منها في ولاية ضخمة، فتصل رحلة المنتخب السعودي بين المدن إلى 2200 كم.

أما المنتخب الأردني، فسيخوض أول مباراتين في سانتا كلارا بكاليفورنيا، لكن رحلته الثالثة ستكون شاقة، إلى آرلنغتون في تكساس، وهي مسافة تبلغ 2700 كم.

وسيبدأ المنتخب المغربي مبارياته في نيو جيرسي، قبل السفر إلى بوسطن، ثم إلى أتلانتا، في رحلة تتجاوز 2800 كم.