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رياضة

“الخضر” ينفردون بالصدارة والنيجر توقف زحف “الخيول”

الشروق أونلاين
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“الخضر” ينفردون بالصدارة والنيجر توقف زحف “الخيول”
سليم.ع

فاز المنتخب الوطني على منتخب جيبوتي برباعية نظيفة، في إطار الجولة الخامسة من تصفيات مونديال قطر، لينفرد أشبال المدرب بلماضي بالصدارة برصيد إلى 13 نقطة، قبل المواجهة الأخيرة المرتقبة أمام منتخب بوركينافاسو..
وسجل الهدف الأول لـ”الخضر” يوسف بلايلي في د29، قبل أن يضيف سعي بن رحمة الهدف الثاني في د38، بتسديدة قوية.

وسجل سفيان فيغولي الثالث، في د 43 لتنتهي المرحلة الأولى لصالح “الخضر”بثلاثية نظيفة.

في المرحلة الثانية، أجرى الناخب الوطني جمال بلماضي عدة تغييرات، بإقحام محرز وسليماني وآدم وناس، بالإضافة إلى بن عيادة وبلعمري، وواصل الحضر سيطرتهم على المنافس، دون تجسيد الفرص المتاحة.

وانتظرت جماهير “الخضر” إلى غاية د 87 حيث تمكن سليماني من توقيع الهدف الرابع، برأسية، عقب عمل جيد من وناس وبن رحمة.

وفي المباراة الثانية عن المجموعة، فرض منتخب النيجر التعادل على بوركينافاسو، بهدف لمثله.

وسجل هدف النيجر اللاعب يوسف عومارو في 34 وعدّل لبوركينافاسو القائد القائد ايسوفو دايو من ركلة جزاء في د55.

وبهذا التعادل يتراجع منتخب بوركينافاسو إلى المركز الثاني في المجموعة برصيد 11 نقطة، متأخرا عن المنتخب الجزائري بنقطيتين.

وأنهى المنتخب الوطني المرحلة الأولى من مواجهته لمنتخب جيبوتي، متفوقا بثلاثية نظيفة، فيما خسر المانفس الأول للجزائر منتخب بوركينافاسو شوط المباراة الأول أمام النيجر خاسرا بهدف دون رد.

وحملت التشكيلة الأساسية للمنتخب الوطني أمام جيبوتي العديد من التعييرات مقارنة بمباراة النيجر، وكانت هذه التغييرات منتظرة..

وفضل الناخب الوطني عدم الاعتماد على عدد من اللاعبين كأساسيين على غرار مبولحي ومحرز وسليماني. وبلعمري وزروقي، في وقت أقحم فيه يوسف بلايلي كأساسي من أجل تجهيزه لمباراة بوركينافاسو.

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التعليقات
4
  • محمد

    محاربو الصحراء و ليس الخضر

    0
  • Djilali khaled

    الف مبروك للمنتخب الجزائري

    3
  • احمد

    مبارك للجزائر الصعود لكأس العالم

    3
  • مغربي

    لا للفتنة اننا شعب يريد السلام. هل الحكم كان متحيزا ام ان أسطوانة المؤامرة التي رسخها المسؤولون لازالت راسخة في اذهان من يريدون الفتنة والحرب. هذا الزمان كثر فيه الهرج والمرج حتى أصبح الحق باطلا والباطل حقا اللهم من يريد كيدا فاجعل كيده في نحره

    5

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