الخمر تحرم ثلاثة حكّام بولونيين من إدارة مباراة رسمية

حرمتِ الخمر ثلاثة حكّام بولونيين من إدارة مباراة قويّة في بطولة اليونان لِكرة القدم.

ويتعلّق الأمر بِمواجهة نادي أيك أثينا مع الضّيف فريق أريس، التي لُعبت عصر الأحد، لِحساب الجولة الرابعة من مرحلة اللّقب في بطولة اليونان.

واستعان اتحاد الكرة اليوناني لِإدارة هذه المباراة بِثلاثة حكّام أجانب ومن بولونيا تحديدا، وهم: حكم الساحة بافل راتشكوفسكي، ومساعداه شيكا رادوسلاف وكوبشيك آدم.

وخلال سفريتهم من بلدهم بولونيا إلى اليونان جوّا، احتسى ثلاثي التحكيم كثيرا من الخمر، قبل أن “ينحرفوا” ويتشاجروا مع ركّاب الطائرة. وعند النزول في المطار، قام أحد الحكّام بِالبصق في وجه مُواطن يوناني، قال إنه كان بِرفقة صديق له يُشجّعان فريق باناتينايكوس، وهدّداه بِالقتل. مُشيرا إلى أنهما يُجيدان لغة بلاده بولونيا.

ووفقا لِموقع “آس دي آن أ” اليوناني، فإن أفراد من أمن المطار في بلاده تدخّلوا وقادوا ثلاثي التحكيم والمُشجّعَين إلى مخفر الشرطة، ريثما يفصل القضاء اليوناني في أمرهم.

واضطرّ اتحاد الكرة اليوناني إلى الاستغناء عن ثلاثي التحكيم البولوني، وعيّن في آخر لحظة طاقما محلّيا. وانتهت المباراة بِفوز فريق أيك أثينا بِنتيجة (3-1).

ويتصدّر فريق أيك أثينا لائحة الترتيب بِرصيد 69 نقطة، رفقة نادي باناتينايكوس، ويشغل فريق أريس الرّتبة الـ 5 بِمجموع 41 نقطة. من أصل 6 أندية تنافس على لقب البطولة اليونانية، بعدما تأهّلت في تاريخ سابق إلى هذه المرحلة الأخيرة، ووفقا للوائح المسابقة.

وبقيت ستّ جولات يُعرف بعدها صاحب لقب البطولة اليونانية.