الدبلوماسي المخضرم أحمد عطاف وزيرا للخارجية.. تعرّف عليه

أحمد عطاف مع أول وزيرة الخارجية الأمريكية الراحلة مادلين أولبرايت

عيّن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، الوزير والسفير السابق أحمد عطاف وزيرا جديدا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه لرمطان لعمامرة.

وقد تولّى أحمد عطاف، ذو الـ70 عاما، وزارة الخارجية في فترة الرئيس الأسبق اليامين زروال، بين عامي 1996 و1999.

وتخرّج عطاف، أصيل ولاية عين الدفلى، من المدرسة الوطنية للإدارة عام 1975. وليشغل بعدها عدّة مناصب في الجهاز الدبلوماسي للبلاد.

فبعد تمثيله للجزائر بكلّ من الهند، ويوغوسلافيا السابقة، والمملكة المتحدة، عيّن عطاف وزير الدولة بوزارة الخارجية مكلّفا بالشؤون الإفريقية والمغاربية.