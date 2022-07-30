-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بالفيديو.. الرئيس تبون يعلن عن زيادات في الأجور وتعديل وشيك للحكومة
منوعات

الدرك الوطني: هذا هو سبب منع ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية

الشروق أونلاين
  • 198
  • 0
الدرك الوطني: هذا هو سبب منع ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية

كشفت مصالح الدرك الوطني عن سبب منع ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارات ومخاطره المحتملة على الطفل.

وقالت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إن وزن رأس الطفل يبلغ 25٪ من وزنه بينما يبلغ وزن رأس البالغ 6% فقط من وزنه، لذلك عند الاصطدام واندفاع رأس الطفل للأمام سيكون الحمل ثقيل على رقبته مما قد يتسبب في كسور وإصابات بليغة.

وأضافت مصالح الدرك على هذا الأساس، من المهم وضع الطفل في ‎كرسي الأمان للأطفال الموجه للخلف حتى عمر السنتين (عامين).

مقالات ذات صلة
شاهد.. الرئيس الأوكراني يعتذر لزوجته في برنامج تلفزيوني

شاهد.. الرئيس الأوكراني يعتذر لزوجته في برنامج تلفزيوني

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد أول محرم بالجزائر

وزارة الشؤون الدينية تعلن عن موعد أول محرم بالجزائر

بالفيديو.. كسوة جديدة للكعبة مكونة من 850 كلغ من الحرير الخام

بالفيديو.. كسوة جديدة للكعبة مكونة من 850 كلغ من الحرير الخام

فضيحة تيمقاد تطيح بالمحافظ وحركة في سلك مدراء الثقافة ومحافظي المهرجانات

فضيحة تيمقاد تطيح بالمحافظ وحركة في سلك مدراء الثقافة ومحافظي المهرجانات

بيع ساعة هتلر بسعر خيالي في مزاد بالولايات المتحدة

بيع ساعة هتلر بسعر خيالي في مزاد بالولايات المتحدة

تعثر حفل افتتاح تيمقاد.. وزارة الثقافة تفتح تحقيقا وتمدد المهرجان لهذا التاريخ

تعثر حفل افتتاح تيمقاد.. وزارة الثقافة تفتح تحقيقا وتمدد المهرجان لهذا التاريخ

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد