الدرك الوطني: هذا هو سبب منع ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية

كشفت مصالح الدرك الوطني عن سبب منع ركوب الأطفال في المقاعد الأمامية للسيارات ومخاطره المحتملة على الطفل.

وقالت مصالح الدرك الوطني في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك إن وزن رأس الطفل يبلغ 25٪ من وزنه بينما يبلغ وزن رأس البالغ 6% فقط من وزنه، لذلك عند الاصطدام واندفاع رأس الطفل للأمام سيكون الحمل ثقيل على رقبته مما قد يتسبب في كسور وإصابات بليغة.

وأضافت مصالح الدرك على هذا الأساس، من المهم وضع الطفل في ‎كرسي الأمان للأطفال الموجه للخلف حتى عمر السنتين (عامين).