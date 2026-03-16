الدفع الإلكتروني يدخل المؤسسات العقابية

أعلنت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إطلاق خدمة جديدة تسمح للمواطنين بتحويل المبالغ المالية لفائدة ذويهم المحبوسين عبر نظام الدفع الإلكتروني، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب البريد.

وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقت يوم الخميس 12 مارس 2026، إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي المحبوسين وتبسيط الإجراءات الإدارية داخل المؤسسات العقابية.

وتبعا لبيان الجهة الوصية، ستشمل هذه الخدمة في المرحلة الأولى كل من مؤسسة إعادة التربية والتأهيل الحراش التابعة لمجلس قضاء الجزائر، وكذا مؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة التابعة لمجلس قضاء تيبازة.

وسيتم تعميم الخدمة تدريجيًا على جميع المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني، باستخدام أجهزة الدفع الإلكتروني (TPE).

وأوضحت المديرية أن زوار المحبوسين سيتمكنون من تحويل المبالغ المالية يوم الزيارة مباشرة داخل المؤسسة العقابية، باستخدام البطاقة الذهبية أو البطاقة البنكية الشخصية.

