الدورة التمهيدية المؤهلة إلى الأولمبياد.. المنتخب الجزائري للريغبي يتأهل إلى النهائي

تأهل المنتخب الجزائري للريغبي، إلى نهائي الدورة التمهيدية المؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

ونجح المنتخب في بلوغ المحطة النهائية للدورة التمهيدية عقب فوزه في نصف النهائي على غانا بنتيجة 29-10.

وبلغ أشبال المدرب بوريس بوهراوة الدور نصف النهائي، عقب فوزهم الأحد على المنتخب المصري في ربع النهائي، بنتيجة 33 -7.

وكان منتخب الريغبي قد أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة، وحقق التأهل إلى ربع النهائي عن جدارة بعد فوزه على المنتخب الموريسي صاحب الضيافة بنتيجة 5-14، ثم الفوز على بوتسوانا 7-29، قبل أن يختتم السباعي الجزائري مباريات اليوم الأول بفوز ساحق على ليزوتو بواقع 0-48.