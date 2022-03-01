الدول العربية تعلن “التزام الحياد” إزاء الأزمة الأوكرانية

بطلب من مصر، عقد مجلس جامعة الدول العربية يوم الإثنين، اجتماعا لدورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين. لبحث “تطوّرات الأزمة الجارية أوكرانيا”. وخلص الاجتماع إلى إصدار بيان عربي مشترك حيال الأحداث.

وفيما أجمع ممثلو دول الجامعة العربية على التزام الحياد بين طرفي النزاع، فقد أكدوا في نفس الوقت، تأييدهم لجميع الجهود الرامية إلى “حلّ الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية”.

وجاء في بيان الاجتماع:”في ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط الدول العربية بطرفي الأزمة، وعلى مستوى شعبيهما الصديقين، فقد خلص الاجتماع إلى التعبير عن القلق إزاء تطورات الأحداث الجارية في أوكرانيا”.

وأكد البيان “أهمية احترام مبادئ القانون الدولي ميثاق الأمم المتحدة. ودعم المساعي الهادفة إلى تخفيف حدّة التوتّر. والدعوة إلى إجراءات التهدئة وضبط النفس”.

كما عبّر المشاركون في الاجتماع العربي عن قلقهم “إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية”. مشدّدين على “أهمية التنسيق بين الدول العربية للحفاظ على أمن وسلامة الجاليات العربية بالمنطقة”.

وأوصى ممثلو دول الجامعة في ختام بيانهم بـ”تشكيل مجموعة اتصال عربية على المستوى الوزاري. لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف المعنية. بهدف المساهمة في إيجاد حلّ دبلوماسي للأزمة”.