الدينار الجزائري يرتفع بنسبة 6 بالمئة أمام الدولار منذ 6 أشهر

يعرف سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار الأمريكي ارتفاعا منذ منتصف سنة 2022. حيث يتراوح الدولار الواحد في التعاملات الرسمية، ما بين 140 و137 دينار.

وحسب ما تكشف عنه منصة “غوغل فاينانس” المتخصّصة في أخبار البورصة وأسعار العملات، فقد بدأ تحسّن قيمة الدينار أمام الدولار منذ منتصف جويلية الماضي.

وانخفض سعر الدولار في التعاملات الرسمية بالجزائر من 147.35 دينار جزائري يوم 15 جويلية 2022، إلى 137.52 دينار في 20 ديسمبر 2022.

ويمثّل تطوّر سعر الدولار المسجّل في الأشهر الـ6 الماضية، تحسّنا لفائدة العملة الجزائرية بنسبة 6.10 بالمئة.