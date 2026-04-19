الذكاء الاصطناعي يطيح بسياسية هولندية.. ما القصة؟

أطاح الذكاء الاصطناعي بسياسية هولندية، بعد تفجر فضيحة تتعلق بتزييف عميق لصورتها الشخصية في الحملة الانتخابية.

ووفقا لما اوردته تقارير إخبارية فقد تم استبعاد باتريشيا رايشمان، البالغة من العمر 60 عاما، من حزبها “Leefbaar Rotterdam” بسبب تعديل صور حملتها الانتخابية عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مبالغ فيه، حيث وزعت صورا دعائية تظهرها في العشرينيات من عمرها، ما جعل التعرف عليها صعبا.

وبعد انتشار الصور، استجوبت الصحافة والإعلام الهولندي، بما في ذلك صحيفة “ألخمين داغبلاد”، السياسية، وهي عضوة سابقة في مجلس مدينة روتردام الهولندية، حول مسألة التلاعب هذه، إلا أنها أنكرت وأصرت أن الصورة تعكس حقيقتها!

وزعمت رايشمان أن مظهرها الحالي الأكبر سنا يعود لتناول أدوية، وأنها ستعود لمظهرها الشاب بعد انتهاء العلاج، لكن الحزب استبعدها في أول أسبوع من شهر أفريل الجاري، معتبرا أن تصرفها تجاوز حدود المصداقية السياسية.

وأصدر حزب روتردام المحلي بيانا قال فيه: “من الواضح أن الصورة خضعت لتعديل مكثف بالذكاء الاصطناعي ولا تعكس الواقع. يؤسفنا ما حدث.. طلبنا من المرشحة التنازل عن المقعد وإعادته للحزب، لكن الطلب لم يُستجب له. لذلك، كمجلس إدارة، نشعر بأننا مضطرون للنأي بأنفسنا عن هذه المرشحة”.

يذكر أن رايشمان انتخبت في مارس الماضي لتمثيل منطقة بليدورب-بيرجبولدر-ليسكوارتير، لكن تعديل صورها فجر جدلا كبيرا، مما دفع الحزب لإصدار قرار بفصلها، معتبرا أن تصرفها مخالف لمعايير الشفافية في الحملات الانتخابية.