الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرمان طهران من حقها النووي

قال الرئيس ⁠⁠الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌‌لا يملك مبررا لحرمان إيران من حقوقها النووية”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن بزشكيان خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب قوله: “يقول ⁠⁠ترامب إن إيران ⁠⁠لا ⁠⁠تستطيع ممارسة حقوقها النووية، لكنه لا يحدد ‌‌السبب. من هو حتى يحرم ‌‌دولة ‌‌من حقوقها؟”.

وأكد الرئيس الإيراني تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة”، مشددا على أنها “لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن البادئة بأي نزاع، وأن ما تقوم به يندرج ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس”، وفق تعبيره.

كما انتقد بزشكيان ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في التعامل مع الأزمات الدولية، متسائلًا عن صمت المؤسسات الدولية أمام استهداف المدنيين.

كما قال إن إيران ليست لديها أي أطماع في أراضي الآخرين، وتعتبر دول المنطقة إخوة لها.

ووصف بزشكيان تهديدات ترامب بإرجاع إيران إلى العصر الحجري وتدمير حضارتها بأنها تعبر “بشكل جيد عن ماهية المعتدين وأهدافهم في الهجوم على بلادنا”.