الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرمان طهران من حقها النووي

الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرمان طهران من حقها النووي

قال الرئيس ⁠⁠الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌‌لا يملك مبررا لحرمان إيران من حقوقها النووية”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، عن بزشكيان خلال زيارة تفقدية لوزارة الرياضة والشباب قوله: “يقول ⁠⁠ترامب إن إيران ⁠⁠لا ⁠⁠تستطيع ممارسة حقوقها النووية، لكنه لا يحدد ‌‌السبب. من هو حتى يحرم ‌‌دولة ‌‌من حقوقها؟”.

وأكد الرئيس الإيراني تمسك طهران بنهجها القائم على دعم السلام والاستقرار في المنطقة”، مشددا على أنها “لا تسعى لإشعال الحروب ولم تكن البادئة بأي نزاع، وأن ما تقوم به يندرج ضمن إطار الدفاع المشروع عن النفس”، وفق تعبيره.

كما انتقد بزشكيان ما وصفه بـ”ازدواجية المعايير” في التعامل مع الأزمات الدولية، متسائلًا عن صمت المؤسسات الدولية أمام استهداف المدنيين.

كما قال إن إيران ليست لديها أي أطماع في أراضي الآخرين، وتعتبر دول المنطقة إخوة لها.

ووصف بزشكيان تهديدات ترامب بإرجاع إيران إلى العصر الحجري وتدمير حضارتها بأنها تعبر “بشكل جيد عن ماهية المعتدين وأهدافهم في الهجوم على بلادنا”.

مقالات ذات صلة
20 مليار دولار مقابل اليورانيوم.. كواليس صفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران

20 مليار دولار مقابل اليورانيوم.. كواليس صفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران

مضيق هرمز يُفجر خلافا بين فرنسا وألمانيا  

مضيق هرمز يُفجر خلافا بين فرنسا وألمانيا  

إعلام عبري: نتنياهو متفاجئ من لهجة ترامب “الحادة”

إعلام عبري: نتنياهو متفاجئ من لهجة ترامب “الحادة”

هدنة هشة في لبنان.. وترامب يلمّح لاتفاق قريب مع إيران

هدنة هشة في لبنان.. وترامب يلمّح لاتفاق قريب مع إيران

350 طفل أسير يتعرضون لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

350 طفل أسير يتعرضون لجرائم منظمة في سجون الاحتلال

بين فكّ الارتباط مع إيران ومخاطر الارتهان لدولة الاحتلال

بين فكّ الارتباط مع إيران ومخاطر الارتهان لدولة الاحتلال

