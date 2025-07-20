-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس الزيمبابوي ينهي زيارته التي أداها للجزائر

الشروق أونلاين
  • 150
  • 0
الرئيس الزيمبابوي ينهي زيارته التي أداها للجزائر
صفحة الرئيس الزيمبابوي في فيسبوك.
إمرسون منانغاغوا يغادر الجزائر، 20 جويلية 2025.

أنهى رئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، اليوم الأحد، 20 جويلية، الزيارة الرسمية التي أدّاها إلى الجزائر والتي دامت يومين.

وكان في توديع رئيس جمهورية زيمبابوي بمطار الجزائر الدولي رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري.

وعلق الرئيس الزيمبابوي على زيارته للجزائر بمنشور على صفحته في فيبسوك: “خلال زيارتي الرسمية إلى الجزائر، التقيت بطلبة زيمبابويين يدرسون هنا، وشجّعتهم على البقاء مركزين، والعمل بجد، وتمثيل وطننا بكل فخر. فالتجارب التي يكتسبونها في الخارج ستؤدي دورًا مهمًا في بناء زيمبابوي. وقد ذكّرتهم بالفرص الواسعة المتاحة في وطنهم والتي يجب عليهم اغتنامها”، وأضاف “كما قمتُ بزيارة مصنع لمعدات الزراعة وشركة أدوية، في إطار جهودنا لتعزيز التعاون الثنائي. وتُختتم زيارتي إلى الجزائر بتجديد التزامنا بتقوية العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبينا.”

الرئيس الزيمبابوي يزور القطب العلمي والتكنولوجي بسيدي عبد الله

الرئيس تبون: زيارة رئيس زيمبابوي خطوة ثمينة لتعزيز التعاون والشراكة بين البلدين

الرئيس الزيمبابوي يضع إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري المخلد لشهداء الثورة

بوغالي يؤدي زيارة مجاملة إلى رئيس جمهورية زيمبابوي

رئيس زيمبابوي: الجزائر شريك استراتيجي وعلاقاتنا متجذرة في التضامن والتحرر

مقالات ذات صلة
التعاون الجامعي بين الجزائر والمجر: بداري يستقبل السفير المجري

التعاون الجامعي بين الجزائر والمجر: بداري يستقبل السفير المجري

شرطة ورقلة تطيح بشبكة إجرامية وتحجز أسلحة نارية

شرطة ورقلة تطيح بشبكة إجرامية وتحجز أسلحة نارية

وزير المجاهدين في نيكاراغوا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الساندينية

وزير المجاهدين في نيكاراغوا للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الساندينية

بكالوريا 2025: نسبة النجاح 51.57.. وهؤلاء هم الثلاثة الأوائل

بكالوريا 2025: نسبة النجاح 51.57.. وهؤلاء هم الثلاثة الأوائل

رقمنة رياض الأطفال لتدريب الجيل الصاعد على التكنولوجيا

رقمنة رياض الأطفال لتدريب الجيل الصاعد على التكنولوجيا

ناجحون يتحدون حرارة الجو ويصنعون مواكب احتفال بالبكالوريا

ناجحون يتحدون حرارة الجو ويصنعون مواكب احتفال بالبكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد