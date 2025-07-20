الرئيس الزيمبابوي ينهي زيارته التي أداها للجزائر

أنهى رئيس جمهورية زيمبابوي إمرسون منانغاغوا، اليوم الأحد، 20 جويلية، الزيارة الرسمية التي أدّاها إلى الجزائر والتي دامت يومين.

وكان في توديع رئيس جمهورية زيمبابوي بمطار الجزائر الدولي رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري.

وعلق الرئيس الزيمبابوي على زيارته للجزائر بمنشور على صفحته في فيبسوك: “خلال زيارتي الرسمية إلى الجزائر، التقيت بطلبة زيمبابويين يدرسون هنا، وشجّعتهم على البقاء مركزين، والعمل بجد، وتمثيل وطننا بكل فخر. فالتجارب التي يكتسبونها في الخارج ستؤدي دورًا مهمًا في بناء زيمبابوي. وقد ذكّرتهم بالفرص الواسعة المتاحة في وطنهم والتي يجب عليهم اغتنامها”، وأضاف “كما قمتُ بزيارة مصنع لمعدات الزراعة وشركة أدوية، في إطار جهودنا لتعزيز التعاون الثنائي. وتُختتم زيارتي إلى الجزائر بتجديد التزامنا بتقوية العلاقات الثنائية لما فيه مصلحة شعبينا.”