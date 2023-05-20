الرئيس الصحراوي: أحيّي كلّ من ساند كفاح شعبنا وفي مقدمتهم الجزائر

أشاد رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، إبراهيم غالي، بموقف الجزائر تجاه قضية الصحراء الغربية، والذي قال عنه منسجما مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وهذا أثناء كلمته التي ألقاها اليوم السبت 20 ماي، بمناسبة الذكرى المزدوجة الخمسين لتأسيس الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب واندلاع الكفاح المسلح.

إبراهيم غالي حيا بحرارة في كلمته التي نشرت نصها وكالة الأنباء الصحراوية، ووجه عبارات الشكر والتقدير والامتنان لكل أصدقاء وحلفاء الشعب الصحراوي في كل أصقاع العالم وفي مقدمتهم الجزائر.

“لا يمكن للشعب الصحراوي أن ينسى جميل الجزائر التي وقفت بكل شموخ من أجل نصرة الشعب الصحراوي المظلوم، في أحلك الظروف، وهو يتعرض لمحاولة إبادة حقيقية بشتى وسائل الدمار، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً”، يقول إبراهيم غالي.

كي يضيف رئيس الجمهورية العربية الصحراوية “وها هي الجزائر اليوم، بقيادة أخينا الرئيس السيد عبد المجيد تبون، تعزز تشبثها بموقفها المنسجم كامل الانسجام مع ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وبشكل خاص، مع مبادئ ومثل ثورة الأول من نوفمبر المجيدة. فكل الشكر والتقدير و العرفان للشعب الجزائري وللدولة الجزائرية الشامخة”.

رئيس الجمهورية العربية الصحراوية والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، شدد أيضا “على ضرورة تحرك الاتحاد الإفريقي لفرض تطبيق قانونه التأسيسي، وخاصة احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال، وبالتالي إنهاء الاحتلال العسكري المغربي اللاشرعي لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، العضو المؤسس في المنظمة القارية”.

من جهتها، أصدرت تمثيلية جبهة البوليزاريو بالأمم المتحدة بيانا وقعه ممثلها في هيأة الأمم المتحدة ونقلته وكالة الأنباء الصحراوية، قالت فيه أنها وبعد 50 عاما من الوجود لا تزال مصممة على مواصلة نضالها المشروع من أجل تصفية الإستعمار في آخر مستعمرة إفريقية”.

“وفى نفس الوقت، فإن الشعب الصحراوي، بقيادة جبهة البوليساريو، مصمم أكثر من أي وقت مضى على الدفاع، بكل الوسائل المشروعة، عن حقه غير القابل للتصرف ولا للمساومة ولا للتقادم في تقرير المصير والاستقلال واستعادة السيادة الكاملة للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، يقول ممثل البوليزاريو في الأمم المتحدة.