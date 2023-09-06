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على هامش القمة الإفريقية للمناخ

الرئيس الصحراوي يجري لقاءات ثنائية مع رؤساء 7 دول في كينيا

الشروق أونلاين
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الرئيس الصحراوي يجري لقاءات ثنائية مع رؤساء 7 دول في كينيا
ح.م
الرئيس الصحراوي في كينيا

أجرى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي مساء الثلاثاء، سلسلة من اللقاءات الثنائية على هامش مشاركته في القمة الإفريقية للمناخ التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الصحراوية فقد جمعت الرئيس إبراهيم غالي لقاءات مع كل من:

  • الرئيس الكيني وليام روتو،
  • رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه محمد،
  • رئيس رواندا بول كاغامي،
  • رئيس بوروندي إيفاريست ندايشيمي،
  • رئيسة إثيوبيا سهلي ورق زودي،
  • رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن،
  • رئيس الموزمبيق فيليبي نيوسي،
  • رئيس الكونغو،
  • نائب رئيس ناميبيا،
  • نائبة الرئيس الكولومبي،
  • والوزير الأول لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتمّ التطرق خلال هذه المحادثات إلى المواضيع المدرجة في برنامج قمة إفريقيا للمناخ. كما تم إطلاع القادة الأفارقة والدوليين على آخر المستجدات التي تعرفها القضية الصحراوية.

كما حضر الرئيس غالي مأدبة عشاء أقامها الرئيس الكيني وليام روتو، على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركة في القمة.

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