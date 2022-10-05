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الجزائر

الرئيس الصومالي سيشارك في قمة الجزائر على رأس وفد رفيع

س. ع
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الرئيس الصومالي سيشارك في قمة الجزائر على رأس وفد رفيع

 أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود “مشاركته الشخصية في القمة العربية المقبلة على رأس وفد رفيع المستوى، ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية لجهود الجزائر لإنجاح هذا الاستحقاق العربي الهام”، معربا عن “سعادته الكبيرة واعتزازه بتواجده بالجزائر لاسيما وأن القمة العربية ستلتئم على أرض الانتصارات تزامنا والذكرى التاريخية لاندلاع الثورة التحريرية الجزائرية”.

وجاء ذلك عقب استقباله وزير الاتصال، محمد بوسليماني، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاربعاء بمقديشو، حيث سلمه رسالة الدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أشغال القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر مطلع نوفمبر المقبل، حسب ما أفاد بيان للوزارة.

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