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الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية العاجلة

الشروق أونلاين / وكالات
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الرئيس الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية العاجلة
ثائر غنايم/وفا
الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال ترؤسه اجتماع القيادة لبحث العدوان المتواصل على جنين ومخيمها حيث طالب المدتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين.

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني وفرض العقوبات على الإحتلال الإسرائيلي وإدانة العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.

حسب ما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، فمحمود عباس قد دعا الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية كافة إلى اجتماع طارىء وذلك “لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية” الفلسطينية. كما أصدر توجيهات للحكومة الفلسطينية لتوفير كل ما يلزم لتعزيز صمود الفلسطينيين في جينين وبقية الأراضي الفلسطينية.

في كلمته التي نقلتها وكالة وفا، محمود عباس قال في كلمته خلال اجتماع القيادة في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة رام الله “أمام هذا العدوان الهمجي وبالذات ما يجري في مخيم جنين البطل ومدينة جنين الباسلة، فإننا نجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا وفرض العقوبات على كيان الاحتلال، وإدانة هذا العدوان الإرهابي.”

عباس قال أيضا في كلمته أنه وجه الحكومة وأجهزتها لتوفير كل ما يلزم من أجل “تعزيز صمود أهلنا في جنين وبقية أرض دولة فلسطين، وفي هذه اللحظات الصعبة أدعو أبناء شعبنا للصمود والثبات” كما أضاف “وأدعو الجميع لوحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات وحقوق شعبنا المشروعة بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس. وأن الاحتلال إلى زوال.”

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