الرئيس تبون: اقتصدنا هذه السنة أزيد من مليار دولار وحققنا اكتفاء من القمح الصلب

قال الرئيس عبد المجيد تبون، خلال لقائه السنوي مع المتعاملين الاقتصاديين، اليوم الأحد 13 أفريل، أن الجزائر اقتصدت هذه السنة مليار و200 مليون دولار وحققت اكتفاء من القمح الصلب بنسبة 81%.

وأشار أن الجزائر كانت تستورد 60 مليار دولار قبل الحراك، واليوم تم تقليص فاتورة الاستيراد بصفة هيكلية ونهائية إلى 40 مليار دولار.

الرئيس تبون أشار أن الدولة تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد أكثر، وشدد “سنُحاسب كل من يستورد سلعا من الخارج بينما مثيلتها منتجة في الجزائر ومكدسة في المخازن.”

وانتفض الرئيس قائلا “من العيب أن يتحدث رئيس الجمهورية عن منتوج البطاطا وسعرها، ولن يضطرني أحد لاستيرادها، وعلينا ضبط أسعارها.”

الرئيس تبون تحدث عن الأرقام الاقتصادية المحققة من طرف الجزائر ولفت “لو وجدت المؤسسات المالية الدولية والقارية ثغرة في أرقامنا لن يسبقها أحد في انتقادنا.”