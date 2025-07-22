الرئيس تبون في زيارة رسمية إلى إيطاليا

توجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء إلى إيطاليا، في زيارة رسمية، حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية في بيان.

ونشرت الرئاسة على صفحاتها الاجتماعية في وقت لاحق من اليوم، فيديو للحظة وصول طائرة رئيس الجمهورية إلى مطار روما الدولي.

واستُقبل الرئيس تبون لدى وصوله إلى روما، من قبل وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو، ومدير تشريفات بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر خافيير دومينغو فارنانديز غونزالاس.

الرئيس تبون سيترأس خلال زيارته إلى إيطاليا، أشغال الدورة الخامسة للقمة الحكومية الجزائرية الإيطالية رفيعة المستوى عن الجانب الجزائري.

“وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة، في تمتين أواصر الصداقة التاريخية، وتعزيز العلاقات الثنائية، في عديد المجلات بين البلدين الصديقين”، يقول بيان الرئاسة.

وكان في توديع الرئيس بمطار هواري بومدين الدولي كل من الوزير الأول نذير العرباوي، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام.