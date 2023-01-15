الرئيس تبون في فرنسا ماي المقبل

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تبادلا فيها التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة وتناولا فيها قضايا تهم العلاقات الثنائية، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: “تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، تبادلا فيها التهاني بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، متمنيين للشعبين دوام التقدم والازدهار”.

كما تناول الرئيسان، بالمناسبة، “قضايا تهم العلاقات الثنائية وتطرقا إلى زيارة الدولة التي سيؤديها رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا على أن تكون خلال شهر ماي المقبل”، وفقا لما تضمنه بيان رئاسة الجمهورية.