الرئيس تبون يأمر بإعادة النظر في نظام التعليم العالي بالجزائر

أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد، بإعادة النظر في نظامي التكوين الجامعي الكلاسيكي و”أل أم دي”، بفتح نقاش مع جميع الفاعلين في القطاع.

كما وجّه الرئيس تبون حسب ما جاء في بيان الاجتماع، بإصلاح شامل لقطاع الخدمات الجامعية، “من حيث الكيف والكمّ”.

وتناول اجتماع مجلس الوزراء ملف الجامعات الخاصة في الجزائر. حث ناقش أعضاء الحكومة فتح مجال الاستثمار في القطاع أمام الخواص، مع إمكانية الاستفادة من التمويل البنكي.

وفي إجراء جديد لتسهيل عودة الكفاءات المهاجرة إلى الجزائر، سيطلق القطاع “بطاقية مرجعية للتخصصات العلمية، لمعادلة شهادات الجامعات الأجنبية، بصفة آلية لحامليها من الجزائريين”.

وتهدف هذه المبادرة حسب بيان الاجتماع، إلى “تسهيل عودة الكفاءات وخبرات طلبتنا وأساتذتنا القادمين من الخارج، والاستفادة من تكوينها العالي”.

من جهة أخرى، أوصى رئيس الجمهورية بتوزيع مصاحف “البراي” المطبوعة في الجزائر، بالمجّان، لفائدة المكفوفين داخل وخارج الوطن.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: