الرئيس تبون يأمر بالشروع في إنتاج الألياف البصرية محليا

في اجتماع لمجلس الوزراء

أسدى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، بالشروع في صناعة الألياف البصرية محليا.

وعقد الرئيس تبون اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون يخص التأمينات، وعروضا في قطاعات الشركات الناشئة، المناجم، الفلاحة، والنقل والسياحة.

حيث استمع المجلس في اجتماعه إلى عرض حول تمويل المؤسسات الناشئة، وآخر يتعلق بمتابعة مدى تقدم إنجاز مشاريع السكة الحديدية المنجمية:

كما تطرق الاجتماع إلى وضعية تقدم مشاريع إنجاز صوامع تخزين الحبوب، والتحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف، وترتيبات استقبال أفراد الجالية.

حيث أمر الرئيس تبون فيما يتعلق بموسم الاصطياف، بتكريس الاحترام التام والصارم لمبدأ مجانية الشواطئ عبر كل السواحل الجزائرية.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء: