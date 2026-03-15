الرئيس تبون يؤكد تضامن الجزائر واستعدادها للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني

في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس جوزيف عون

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، مكالمة هاتفية من نظيره اللبناني جوزيف عون، حسب ما أفاد به بيان للرئاسة.

وتناولت المكالمة بين الرئيسين الجزائري واللبناني وفق ما ذكره البيان:”العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين”.

“كما تطرق الرئيسان، بهذه المناسبة، إلى الاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها لبنان الشقيق”، يضيف بيان الرئاسة.

حيث أكد الرئيس تبون في حديثه لعون “تضامن الجزائر واستعدادها للوقوف إلى جانب الشعب اللبناني لتجاوز هذه الأزمة”.

ووصل عدد ضحايا العدوان الصهيوني المتجدّد على لبنان، منذ مطلع الشهر الجاري، إلى 826 قتيلا. بينهم 106 أطفال، و65 امرأة، مع إصابة 2009 آخرين بجروح.

ومنذ 28 فيفري الماضي، تشنّ الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي عدوانا عسكريا على إيران. أودى بحياة المرشد الأعلى للبلاد علي خامنئي ومسؤولين آخرين، والعشرات من المدنيين.

بالمقابل، تردّ القوات الإيرانية بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات مسيّرة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى جانب ما تعتبره “مصالح أمريكية” في أراضي دول عربية.