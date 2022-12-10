الرئيس تبون يتحدث عن لجنة المؤرّخين المشتركة مع فرنسا حول الذاكرة

في رسالته بمناسبة الذكرى الـ62 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، تحدث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن لجنة المؤرخين المشتركة الجزائرية الفرنسية حول الذاكرة.

وقال الرئيس تبون في الرسالة إن مسار الدفاع عن الذاكرة الوطنية، استوجب استحداث لجنة المؤرخين المشتركة مع فرنسا، “في إطار مشاورات سياسية على أعلى مستوى” بين البلدين.

كما أكد الرئيس بالمناسبة “التزامه الكامل بأن يظل حرصه على التاريخ والذاكرة، من بين أهم الأولويات”، إلى جانب “إرساء دولة الحق والقانون، والإنعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية”.

وجاء في رسالة الرئيس الجزائري:

الواجبَ الوطني يَدْعُونا – على الدوام – إلى إحاطةِ تاريخِنا الوطني بِسياج الحِفْظِ، وإلى تَقْويةِ جَبْهة الدفاع عن الذاكرة الوطنية أمام الدَّاعِين إلى إبْقَاءِ الملفِّ تحت عَتَمةِ الرُّفوفِ المنسية. وفي هذا السِّياق لا يَكْفِي الخطابُ المشحون بالنبرات الوطنية، بل لابُدَّ من امتلاكِ الإرادة والشجاعة لانتزاع حَقِّ الشعب الجزائري غير القابل للتقادم والذي لا مساومةَ فيه، ولا تنازلَ عنه.

وتابع الرئيس يقول:

وعليه فإن المسار الذي نَمْضي فيه بِصِدْقٍ وحزم، استوجب استحداثَ آلية تَمَّ تأسيسُها في إطارِ مُشاوراتٍ سياسيةٍ على أعلى مستوى، وتَتمثل في إنشاءِ لجنةٍ مُشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين، يُوكَلُ إليها التعاطي مع ملفِّ التاريخ والذاكرة بما يُتيحُه لها، التخصُّصُ في البحثِ التاريخي، والتمرُّس في التمحيص، والدقّة في التحرٍّي لإجلاء الحقيقة.

وقال أيضا: