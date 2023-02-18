الرئيس تبون يجدّد دعوة الجزائر لتمكين إفريقيا من مقعدين دائمين في مجلس الأمن

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم السبت، دعوة الجزائر إلى تمكين إفريقيا من “حقّها المشروع في العضوية الدائمة بمجلس الأمن”.

جاء ذلك في كلمة الرئيس الجزائري، التي تلاها الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، في اجتماع لجنة الـ10 للاتحاد الإفريقي المكلّفة بملف إصلاح مجلس الأمن، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وثمّن رئيس الجمهورية في كلمته “روح التعاون المستمر والتنسيق المثمر بين الأشقاء ممثلي الدول الإفريقية. على مستوى المحافل الدولية والإقليمية، لإسماع صوت الموقف الإفريقي الموحد”.

ويؤكد هذا حسب الرئيس تبون “ضرورة تمكين القارة من الظفر بمقعدين دائمين في مجلس الأمن. ورفع حصة تمثيلها في فئة المقاعد غير الدائمة بهذا المجلس من 3 إلى 5 مقاعد”.

وقال الرئيس:”سنواصل العمل دون هوادة من أجل إعلاء صوت القارة ومطالبها المشروعة. ولمعالجة الظلم التاريخي الذي تعرضت له قارتنا الإفريقية”.

قبل أن يضيف:”أجدّد التزام الجزائر بالعمل رفقة الدول الأعضاء في اللجنة، للحفاظ على الدعم الكبير والمتزايد الذي يحظى به الموقف الإفريقي على الصعيد الدولي. لتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات من أجل إصلاح مجلس الأمن”.