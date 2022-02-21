الرئيس تبون يزور مؤسسة قطر وفروعها

زار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الاثنين، مؤسسة قطر وفروعها، حيث كان في استقباله بالمبنى المركزي للمؤسسة الشيخة هند حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر والرئيس التنفيذي.

وطاف رئيس الجمهورية بأجنحة المبنى المركزي وتلقى شروحات وافية حول فروع مؤسسة قطر وتنظيمها.

كما قام الرئيس تبون بزيارة مكتبة قطر واستمع لشروحات حول المخطوطات والمؤلفات التي تحتويها المكتبة.

هذا ما قاله الرئيس تبون خلال لقائه ممثلين عن الجالية الجزائرية بقطر

ويوم 20 فيفري 2022، قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه بممثلين عن الجالية الجزائرية بالدوحة القطرية أنه حريص على منح التسهيلات للجالية أينما وجدت.

وأكد الرئيس تبون، الأحد، بالدوحة القطرية أنه مستعد لفتح المجال للجالية الجزائرية وعليهم التوحد ليكونوا قوة مساندة للشعب الجزائري والقاطرة التي تقود الجزائر نحو التقدم.

وتابع الرئيس تبون قائلا “أنه تم فتح الباب لكل المخلصين لخدمة الوطن ودخلنا في مرحلة تلبي طموحات كل الجزائريين”.

وجدد الرئيس التزامه بتوفير الآليات الكفيلة بضمان حقوق الجزائريين من أبناء الجالية وتمكينهم من العمل لفائدة الجزائر.

وقال الرئيس تبون أن العلاقات بين الجزائر وقطر تملك آفاقا واعدة وذات أهمية، مضيفا أن عدة مشاريع سيتم العمل عليها مع الجانب القطري منها تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية، ومد خط السكك الحديدية إلى تمنراست وأدرار وحتى إلى النيجر، بالاضافة مشروع توسيع ميناء جن جن بجيجل.

كما كشف الرئيس تبون عن مشروع لفتح خط بحري لنقل البضائع والمسافرين بين الجزائر والدوحة، موضحا أن هذا المشروع سيتم تجسيده قبل نهاية السنة الحالية.

كما تحدث الرئيس تبون عن الديون الخارجية قائلا إن الجزائر هي البلد الوحيد في المنطقة الذي ليست عليه ديون خارجية، مشيرا إلى أن الصادرات خارج المحروقات بلغت 4.8 مليار دولار السنة الفارطة وستبلغ 7 مليار دولار السنة المقبلة.

وأكد رئيس الجمهورية على مواصلة مكافحة المال الفاسد والدفع بالاقتصاد نحو الأمام بتبسيط وتحسين مناخ الاستثمار وكذا التكفل بالجانب الاجتماعي للمواطن.

وشدد الرئيس تبون على فتح الباب أمام الشباب وتنصيب المجلس الأعلى للشباب قريبا”.

بالصور.. توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وقطر

وقعت الجزائر وقطر، الأحد، على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى الدوحة، شملت قطاعات الخارجية والعدل والتضامن والتعليم العالي.

وحسب رئاسة الجمهورية فإن قائدي الدولتين عبد المجيد تبون، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، أشرفا على التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم في قطاعات الخارجية والعدل والتضامن والتعليم العالي.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي في الفترة بين 2022- 2025.

استُقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، من قبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقصر الديوان الأميري بالدوحة.

وجاء في بيان للرئاسة “استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بقصر الديوان الأميري بالدوحة، من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة”.

كما تم عقد جلسات موسعة وانفرادية بين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ووصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت ، إلى مطار الدوحة الدولي .

وكان في استقبال رئيس الجمهورية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

يذكر أن رئيس الجمهورية في أداء زيارة دولة، لدولة قطر الشقيقة، تعقبها مشاركته في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، يوم 22 فيفري الجاري.

وغادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، الجزائر متوجها إلى قطر في زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

ويوم 18 فيفري 2022 قال بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون سيشرع بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الشقيقة، في زيارة دولة، إلى دولة قطر ، تدوم يومين، ابتداء من 19 فيفري 2022.

وجاءفي بيان لرئاسة الجمهورية، الجمعة “تدخل الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما”.

وتابع البيان “كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة”.