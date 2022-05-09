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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وزيرة خارجية البوسنة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل وزيرة خارجية البوسنة
ح.م
وزيرة الخارجيةالبوسنية بيسيرا توركوفيك

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة خارجية البوسنة والهرسك،بيسيرا توركوفيك.

وجرى الاستقبال بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور كل من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجممهورية، عبد العزيز خلف.

وزيرة الخارجية البوسنية في زيارة إلى الجزائر

وأجرى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، الاثنين، محادثات مع نظيرته البوسنية بيسيرا توركوفيك، التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وتوسعت المباحثات فيما بعد لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وكانت الوزيرة البوسنية قد ترحمت في وقت سابق بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة على أرواح شهداء حرب التحرير الوطني.

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