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الجزائر

الرئيس تبون يستقبل وفدا من شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون يستقبل وفدا من شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، وفدا من لشركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وعدّة منصات أخرى للتواصل الاجتماعي.

وترأس وفد “ميتا” كوجو بويكي نائب رئيس السياسات العامة مع الحكومات في “ميتا”، لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وتركيا.

وحسب بيان للرئاسة، فقد كان اللقاء “فرصة للاطلاع على إمكانيات الجزائر في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يضمن حرية التعبير بعيدا عن خطابات الكراهية والقذف والشتم”.

كما سمح اللقاء “بإبراز قدرات الجزائر من البنى التحتية خاصة شبكة الألياف البصرية، والتطور السريع للشركات الناشئة. مما يخلق فرص النجاح في مجالات الاستثمار”.

وقد حضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة،  ياسين مهدي وليد، والمدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية كمال سيدي سعيد.

وفي أكتوبر 2021، أعلن رئيس مجموعة فيسبوك (سابقا) مارك زوكربيرغ، تغيير اسم الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي الأمريكية العملاقة إلى “ميتا”.

وتمتلك “ميتا” حاليا إلى جانب فيسبوك، عدّة منصات رقمية أخرى، على غرار تطبيق المراسلات واتساب، ومنصة الصور والفيديو انستاغرام.

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